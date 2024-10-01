Несколько ресторанов на Скале оштрафованы за нарушения условий безопасности пищевых продуктов

Проверка показала, что пять из шести заведений не соблюдают сроки годности продуктов (DLC), температурные нормы хранения, а также нарушают трудовое законодательство.

В пятницу на Скале прошла крупная проверка, о чем сообщили в пресс-релизе прокуратуры. Под контролем прокурора государства сотрудники Управления государственной безопасности, Департамента труда и Санитарного управления проверили шесть заведений общественного питания в районе Монако-Вилль. Некоторые из них и ранее закрывались по административным причинам.

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В одном из проверенных заведений нарушений не нашли, однако в остальных пяти были обнаружены нарушения трудового законодательства и использование продуктов с истекшим сроком годности (DLC). Кроме того, были выявлены проблемы с хранением продуктов: они содержались при слишком высокой температуре.

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По итогам проверки испорченные продукты уничтожили на месте, а по выявленным нарушениям были составлены официальные протоколы. Управление государственной безопасности также начало предварительное расследование в связи с нарушением закона о безопасности пищевых продуктов.