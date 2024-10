Sicurezza alimentare: multati alcuni locali sulla Rocca

Cinque dei sei locali ispezionati non rispettavano le date di scadenza, le temperature di conservazione degli alimenti e alcuni requisiti in materia di diritto del lavoro.

Secondo quanto si legge in un comunicato stampa della procura, venerdì scorso la Rocca è stata al centro di un’importante ispezione. La Sicurezza Pubblica, il Dipartimento del Lavoro e il Dipartimento dell’Azione Sanitaria, coordinati dalla procura, hanno ispezionato sei esercizi di ristorazione a Monaco-Ville. Alcuni di questi erano già stati sottoposti a chiusura amministrativa in passato.

Mentre in uno dei locali ispezionati non sono state riscontrate violazioni, negli altri sono state rilevate inadempienze in materia di diritto del lavoro e prodotti scaduti. Sono stati segnalati anche problemi di conservazione, con alimenti tenuti a temperature troppo elevate.

I prodotti mal conservati sono stati eliminati sul posto, mentre per le varie infrazioni riscontrate sono stati redatti rapporti ufficiali. È stata inoltre aperta un’indagine preliminare da parte della Sicurezza Pubblica per violazione della legge sulla sicurezza alimentare.