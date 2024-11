Après Nice, une autre ville de la Côte d’Azur sacrée meilleure destination pour les festivals et évènements

La ville a connu une hausse de 4 % de sa fréquentation hôtelière par rapport à 2023.

Si Nice a été élue, il y a quelques semaines, « ville la plus prisée pour les vacances », c’est au tour d’une autre ville de la Côte d’Azur d’être récompensée : Cannes. La ville vient d’être désignée « Meilleure Destination au Monde 2024 pour les Festivals et Événements » lors des World Travel Awards, souvent considérés comme les « Oscars du tourisme ».

La compétition était rude puisque la ville se trouvait face à des mastodontes comme Barcelone, Londres, Singapour, Sydney, Rio de Janeiro ou encore Venise. Pourtant, c’est bien la ville de la croisette qui a remporté le titre pour la troisième année consécutive ce dimanche à Funchal.

Hausse de la fréquentation en 2024

Cette reconnaissance reflète la stratégie empruntée par Cannes mais également une année 2024 exceptionnelle. La ville a enregistré une hausse de 4 % de sa fréquentation hôtelière entre mai et septembre 2024 par rapport à l’année précédente, selon l’Observatoire de la Côte d’Azur. L’activité événementielle représente plus d’un milliard d’euros de retombées économiques directes et indirectes générées par l’activité du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes.

Pour David Lisnard, maire de Cannes, ce succès est le fruit des efforts « des Cannoises et Cannois qui œuvrent chaque jour au succès de la filière événementielle et culturelle » et également des « investissements réalisés chaque année par la Ville pour améliorer le cadre de vie de ses habitants et l’accueil des visiteurs. »

Avec ce troisième sacre mondial, qui vient s’ajouter à ses quatre titres européens de « Meilleure Destination d’Europe pour les Festivals et Evénements », Cannes confirme son statut de destination incontournable pour les festivals et évènements.