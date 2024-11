Le Fonds Bleu : une nouvelle étape pour stimuler l’innovation numérique

Le Gouvernement Princier relance l’initiative Fonds Bleu pour soutenir le développement économique de la Principauté.

Lancé fin 2020 à la suite de la crise sanitaire, le Fonds Bleu a été conçu pour accompagner les entreprises monégasques dans leur transition numérique. Depuis sa création, le dispositif a soutenu plus de 700 entreprises, avec un total de 52 millions d’euros de projets financés, dont 24,3 millions d’euros d’aides directes.

Les Entreprises de Services Numériques locales ont pris une part active dans ce processus, réalisant plus de 90 % des projets de transformation. Le Fonds a également permis à plus de 3 500 professionnels de bénéficier de formations spécialisées. Le succès de cette première phase a consolidé un écosystème numérique solide à Monaco, incitant le Gouvernement Princier à lancer une deuxième phase.

Le numérique en Principauté : un secteur florissant

Deux axes stratégiques tournés vers l’innovation et la compétitivité

Renforcer la transformation numérique des entreprises. Après avoir posé les bases de la digitalisation dans sa première phase, cette nouvelle étape du Fonds Bleu vise à aller plus loin en approfondissant et diversifiant les usages numériques. L’objectif est clair : stimuler l’innovation pour permettre aux entreprises monégasques d’atteindre de nouveaux niveaux de compétitivité et de croissance. En adoptant des solutions technologiques avancées, la Principauté s’engage à soutenir ses acteurs économiques dans leur adaptation à un environnement numérique en perpétuelle évolution.

Lancement du plan MonacoSanté Sécurité. Ce deuxième axe stratégique, élaboré en partenariat avec le Département des Affaires Sociales et de la Santé, se concentre sur la sécurité des données dans le secteur médical. Il répond à un enjeu majeur : protéger les informations sensibles tout en stimulant l’innovation dans le domaine de la santé. Ce plan renforce la confiance des acteurs du secteur tout en s’alignant sur les normes les plus exigeantes en matière de protection des données.

