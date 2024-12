La Princesse Alexandra de Hanovre assiste à l’inauguration de l’exposition « Paésine » de Francisco Tropa

Ce mercredi 4 décembre à la Villa Paloma, la Princesse Alexandra de Hanovre et son compagnon Ben-Sylvester Strautmann étaient présents pour assister à l’exposition monographique de Francisco Tropa.

Conçue spécialement pour le Nouveau Musée National de Monaco, cette exposition, intitulée « Paésine », réunit un ensemble inédit de sculptures, dessins, films et projections lumineuses. Cette exposition a pour but d’explorer les liens subtils entre nature et technique.

La Villa Paloma a laissé place à un décor de roche, d’eau et de lumière © Direction de la Communication

Inspirée par les « pietre paesine », ces pierres géologiques dont les motifs rappellent des paysages peints, l’exposition plonge le spectateur dans une expérience immersive, où l’espace du musée se transforme en une « caverne platonicienne ». Avec délicatesse, l’artiste Francisco Tropa revisite les origines de la sculpture, mêlant références aux vénus préhistoriques, à la pietà classique et au minimalisme contemporain. « C’est dans l’origine des choses que l’on trouve une certaine pureté. Je m’intéresse dans mon travail, à aller chercher ce genre d’idée pour pouvoir les retravailler », a déclaré l’artiste portugais au micro de Monaco Info.

L’artiste plasticien présente un ensemble de sculptures, dessins, films et projections lumineuses © Direction de la Communication

© Direction de la Communication

Cette exposition s’inscrit dans un partenariat avec la Fondation Serralves à Porto, qui présente simultanément une autre facette de l’œuvre de Tropa intitulée « ⒶMO-TE ».

L’exposition est à découvrir jusqu’au 21 avril 2025 au Nouveau Musée National de Monaco – Villa Paloma, 56, boulevard du Jardin Exotique, Monaco.

