La Principessa Alexandra di Hannover partecipa all’inaugurazione della mostra “Paésine” di Francisco Tropa

La figlia della Principessa Carolina ha visitato una nuova mostra appositamente concepita per Villa Paloma © Direzione della Comunicazione

Mercoledì 4 dicembre, la Principessa Alexandra di Hannover e il compagno Ben-Sylvester Strautmann hanno partecipato alla mostra monografica di Francisco Tropa a Villa Paloma.

Progettata appositamente per il Nouveau Musée National de Monaco, la mostra, intitolata “Paésine”, riunisce una collezione inedita di sculture, disegni, video e proiezioni luminose. L’esposizione si pone l’obiettivo di esplorare i sottili legami tra natura e tecnologia.

Villa Paloma ha accolto uno scenario di roccia, acqua e luce © Direzione della Comunicazione

Ispirata alle “pietre paesine”, quelle pietre geologiche con motivi particolari che ricordano dei paesaggi dipinti, la mostra proietta i visitatori in un’esperienza immersiva, trasformando lo spazio museale in una “caverna di Platone”. L’artista Francisco Tropa rivisita con delicatezza le origini della scultura, combinando riferimenti alla Venere preistorica, alla Pietà classica e al minimalismo contemporaneo. “È nell’origine delle cose che troviamo una certa purezza. Nel mio lavoro, mi interessa ritrovare questo tipo di idea per poterla rielaborare”, ha dichiarato l’artista portoghese a Monaco Info.

L’artista plastico presenta una collezione inedita di sculture, disegni, video e proiezioni luminose © Direzione della Comunicazione

© Direzione della Comunicazione

La mostra rientra in una collaborazione con la Fondazione Serralves di Porto, che presenta contemporaneamente un altro aspetto del lavoro di Tropa, intitolato “ⒶMO-TE”.

Potrete scoprire l’esposizione fino al 21 aprile 2025 presso il Nouveau Musée National de Monaco – Villa Paloma, 56, boulevard du Jardin Exotique, Monaco.

