Принцесса Александра Ганноверская – на открытии выставки Франсиско Тропа «Paésine»
В эту среду, 4 декабря, на вилле Палома принцесса Ганноверская Александра и ее спутник Бен-Сильвестр Штраутман присутствовали на монографической выставке Франсиско Тропа.
Выставка «Paésine» была подготовлена специально для Нового Национального музея Монако. Она собрала уникальные скульптуры, рисунки, фильмы и световые проекции. Цель выставки – исследование тонких связей между природой и технологиями.
Вдохновленная «pietre paesine», геологическими камнями, узоры которых напоминают живописные пейзажи, эта выставка погружает публику в захватывающий мир, в котором музейное пространство превращается в «платонову пещеру». Франсиско Тропа деликатно обращается к истокам скульптуры, смешивая отсылки к палеолитическим Венерам, классической пьете и современному минимализму. «Именно в истоках вещей мы находим определенную чистоту. Мне интересна моя работа, поиск подобных идей, чтобы получить возможность их переработать», заявил португальский скульптор в эфире Monaco Info.
Эта выставка организована в рамках партнерства с Фондом Серралвеш в Порту, который одновременно представляет еще один аспект творчества Тропа под названием «ⒶМО-ТЕ».
Выставка будет открыта до 21 апреля 2025 года в Новом Национальном музее Монако – Вилла Палома, 56, boulevard du Jardin Exotique, Монако.