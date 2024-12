Navicap Challenge : La voile au service de l’inclusion avec le Trophée Elena Sivoldaeva

Le Prince Albert II, Président du YCM, était présent sur les quais pour échanger avec les régatiers et les bénévoles, saluant leur dévouement et leur enthousiasme © Yacht Club de Monaco

La deuxième édition du Navicap Challenge – Trophée Elena Sivoldaeva, organisée par le Yacht Club de Monaco (YCM), a réuni, du 29 novembre au 1er décembre dernier, une soixantaine d’équipages internationaux valides et en situation de handicap pour une régate à la fois sportive et solidaire dans les eaux monégasques.

Malgré des conditions météorologiques changeantes, les équipages venus de six pays – Angleterre, France, Italie, Belgique, Suisse et Monaco – ont disputé quatre manches intenses, alliant compétition et valeurs humaines. La présence du Prince Albert II et d’Elena Sivoldaeva, marraine de l’événement, a souligné l’engagement du YCM en faveur de l’inclusion dans le sport.

© Yacht Club de Monaco

Le second triomphe d’un duo français

Côté sport, c’est le duo français Gaspard Laguibaut et Anne Marteau qui s’est imposé pour la deuxième année consécutive avec trois victoires sur quatre manches. Ils sont suivis par l’équipage italien Alessandra Cappellu et Maria Cristina Atzori, tandis que les Britanniques Lynne et Stuart Swan complètent le podium.

Le public a également salué la belle performance de l’équipage monégasque composé de Paul Papillon et Christiane-Eugénie Gautier, classé 5e.

© Yacht Club de Monaco

Plus qu’une simple compétition

Le Navicap Challenge est bien plus qu’une régate : il est devenu un symbole de la capacité du sport à transcender les différences. Soutenue par Elena Sivoldaeva, l’épreuve a prouvé l’importance de l’inclusion et de la mixité dans le monde de la voile.

Elle s’inscrit également dans la démarche de Monaco et du YCM en faveur des Objectifs de développement durable des Nations Unies, visant à rendre les sports nautiques accessibles à tous.

Un avenir prometteur pour l’événement

Avec ce deuxième succès, le Navicap Challenge s’installe progressivement comme un événement incontournable du calendrier monégasque. La troisième édition s’annonce déjà prometteuse, en attendant, YCM accueille les Monaco Sportsboat Winter Series qui proposent, avec une périodicité mensuelle entre décembre et mars, un programme hivernal d’entraînements et de régates pour voiliers monotypes.

Un format qui réunit 350 navigateurs venant de toute l’Europe pour établir leur base d’entraînement hivernal en Principauté, afin de préparer les grands rendez-vous de la saison à venir.

