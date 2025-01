Éclairage public : voici ce qui va changer dès le 6 janvier

Dans le cadre de sa transition énergétique, la Principauté poursuit son engagement en faveur de la maîtrise de l’énergie.

À partir du 6 janvier 2025, la Direction de l’Aménagement Urbain (DAU) entame une nouvelle phase de modernisation des éclairages publics dans l’ensemble des tunnels de la Dorsale

Depuis 2021, Monaco remplace progressivement les lampes fluorescentes et à sodium de ses tunnels par des luminaires à LED. Ces derniers sont bien moins énergivores et offrent une durée de vie considérablement allongée, allant jusqu’à 100 000 heures. Ce changement permet de réduire la fréquence des remplacements, la production de déchets et les fermetures de voies liées à la maintenance.

Les tunnels déjà rénovés, comme ceux de Sainte-Dévote et du Débarcadère, ont intégré cette modernisation. Désormais, la campagne se concentre sur les autres tunnels de la Dorsale.

Calendrier des fermetures

Pour mener à bien ces travaux, des fermetures nocturnes (de 21h30 à 6 heures) seront nécessaires. Voici les phases annoncées :

Phase 1 : du 6 janvier au 5 février 2025

Tunnel Rocher Nice sous le Rocher

Tunnel Rocher

Canton des tunnels

Phase 2 : du 10 février au 28 février 2025

Tunnel de la Colle

Tunnel Dorsal

Tunnel Hélios

Descente Fontvieille

Tunnel Rocher Nice sous le Rocher

Phase 3 : du 16 juin au 4 août 2025

Tunnel Dorsal

Tunnel Cantonal (T2ter)

Tunnel du Larvotto

