Les solutions pour la gestion des plastiques au cœur du « Bridging perspectives »

Des collaborations fructueuses pour l’environnement ont pu résulter de cet événement.

À l’occasion de la participation du Prince Albert II au World Economic Forum qui a eu lieu à Davos du 20 au 24 janvier, la Fondation Prince Albert II de Monaco a organisé un petit-déjeuner constructif et engagé.

Organisé ce vendredi 24 janvier en partenariat avec UnaTerra, l’évènement a réuni 30 leaders internationaux de grandes sociétés et avait pour objectif de se pencher sur les nombreuses questions liées à la pollution plastique et notamment les solutions. Le développement d’une économie bleue durable faisant partie des domaines sur lesquels la fondation princière se concentre.

Agir contre la pollution plastique

La pollution plastique a des conséquences dévastatrices sur la santé humaine et les écosystèmes, ne pouvant être améliorées par les efforts aujourd’hui déployés à l’échelle mondiale. C’est au secteur privé, à la société civile et aux innovateurs de changer les choses de façon positive.

« L’investissement des forces économiques est indispensable à la résolution de la crise majeure que nous pose le plastique. Et je crois que cet investissement constitue en retour une opportunité importante d’innovation, de développement et de progrès. (…) Il s’agit d’une menace vitale, face à laquelle nous ne sommes pas désarmés : c’est pourquoi nous sommes ici. Pour agir, pour engager les moyens adéquats et mobiliser les bonnes volontés. Car les moyens, les volontés existent » a souligné le Prince Albert II lors de son discours d’ouverture.

Premier investissement pour le ReOcean Fund de la Fondation Prince Albert II de Monaco

La Fondation Prince Albert II de Monaco a également participé à plusieurs événements en rapport avec l’économie bleue, comme le Monaco House de la Cellule attractivité du Gouvernement Princier.