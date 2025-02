Le Forum pour l’Emploi de Monaco sera de retour ce lundi 24 février

De nombreux recruteurs, répartis dans 15 secteurs d’activité différents, vous attendent.

À votre agenda… et à votre CV ! Après les deux premières éditions couronnées de succès, l’événement, qui a compté plus de 5 000 visiteurs l’année dernière, sera de retour ce lundi 24 février, de 9 heures à 18 heures.

Publicité

Le rendez-vous est toujours donné au Grimaldi Forum. Le concept initié par le Gouvernement Princier, quant à lui, reste inchangé : vous pourrez rencontrer de nombreux recruteurs de la Principauté, répartis cette année dans 15 secteurs d’activité (numérique, hôtellerie, banque, assurance, restauration, luxe, santé, BTP, sport, yachting…), échanger avec eux et peut-être même repartir avec un contrat, comme ce fut le cas pour certains candidats lors des éditions précédentes.

©Monaco pour l’emploi

Cette troisième édition proposera quelques nouveautés comme un partenariat inédit avec le CROUS. Cela permettra de donner aux saisonniers la possibilité de se loger dans des résidences universitaires à Nice et aux alentours et de faciliter ainsi leur venue en Principauté.

Le secteur du luxe bénéficiera d’un espace dédié, mettant en lumière les grandes maisons installées à Monaco. Le yachting, domaine clé de l’économie locale, sera mis à l’honneur.

Pour une expérience plus fluide, un QR code permettra aux visiteurs d’accéder instantanément au plan du forum sur leur mobile et des espaces réservés aux entretiens individuels favoriseront des échanges directs et efficaces entre recruteurs et candidats.

Vous pouvez dès aujourd’hui compléter votre profil candidat (ou employeur) sur le site internet de Monaco Pour l’Emploi.

Infos pratiques :

Date : Le 24 février 2025

Le 24 février 2025 Horaires : De 9 heures à 18 heures

Lieu : Grimaldi Forum, espace Diaghilev

Grimaldi Forum, espace Diaghilev Accès public : libre et gratuit pour le public

libre et gratuit pour le public Les inscriptions sont obligatoires via le site officiel de l’événement

Plus d’informations sur la page LinkedIn de Monaco Pour l’Emploi

De nouveaux dispositifs numériques pour faciliter le parcours de l’emploi à Monaco