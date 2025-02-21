Форум по трудоустройству в Монако возвращается в понедельник 24 февраля

В этом третьем издании более 110 компаний будут присутствовать на форуме для обмена идеями © Monacopourlemploi

Вас ждут рекрутеры из более чем 15 отраслей.

Пометьте свои календари… и свои резюме! После успешных первых двух выпусков мероприятие, которое в прошлом году привлекло более 5 000 посетителей, вновь пройдет в понедельник 24 февраля с 9 утра до 6 вечера.

Pеклама

Это событие станет незаменимым для всех, кто ищет работу в Монако и стремится построить успешную карьеру. Концепция, предложенная Княжеским правительством, остаётся неизменной: посетители смогут лично встретиться с многочисленными рекрутерами из Княжества, представляющими целых 15 отраслей деятельности. Вы сможете наладить контакты и, возможно, даже заключить контракт, как это уже произошло с некоторыми кандидатами на предыдущем мероприятии.

©Monaco pour l’emploi

В этом третьем издании появится ряд новых функций, в том числе беспрецедентное партнерство с CROUS. Благодаря этому сезонные рабочие смогут найти жилье в университетских общежитиях Ниццы и окрестностей, что облегчит их приезд в Княжество.

Для сектора роскоши будет выделено специальное пространство, где будут представлены крупные дома, базирующиеся в Монако. Яхтинг, ключевой сектор местной экономики, займет почетное место.

QR-код позволит посетителям получить мгновенный доступ к карте форума на своем мобильном телефоне, а зоны, отведенные под индивидуальные собеседования, будут способствовать прямому и эффективному обмену мнениями между рекрутерами и кандидатами.

Теперь у вас есть возможность создать личный кабинет кандидата или работодателя на официальном веб-сайте Monaco Pour l’Emploi.

Практическая информация:

Когда: 24 февраля 2024 года

24 февраля 2024 года Во сколько: с 9:00 до 18:00

с 9:00 до 18:00 Где: Гримальди Форум, зал «Дягилев»

Гримальди Форум, зал «Дягилев» Вход свободный и бесплатный

Регистрация обязательна на официальном сайте мероприятия

Дополнительную информацию можно найти на странице Monaco Pour l’Emploi в LinkedIn

Монако признано лучшим европейским туристическим направлением 2025 года, опередив Амстердам и Мадрид