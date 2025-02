Le Grimaldi Forum s’immerge à « 20 000 lieues sous les mers » avec acteurs et marionnettes 

Les billets sont d’ores et déjà reservables en ligne !

Nouveau spectacle à découvrir ! Le Grimaldi Forum de Monaco accueille les 1er et 2 mars 2025, « 20 000 lieues sous les mers », créé par la Comédie Française et organisé en collaboration avec le Théâtre Princesse Grace.

Cette adaptation du roman de Jules Verne embarque petits et grands dans un voyage temporel à bord du légendaire navire Nautilus. Aux commandes de celui-ci, il y a le Capitaine Nemo mais on retrouve également d’autres personnages comme le Professeur Aronnax et son fidèle domestique Conseil. Ils seront forcés de suivre, au fil de l’histoire, le mystérieux Capitaine dans un tour du monde à travers les océans, mêlant expérience scientifique et poésie des grandes profondeurs.

La particularité ? Ce spectacle combine comédiens et marionnettes comme aucun autre. Une plongée envoûtante dans la magie des fonds marins !

« 20 000 lieues sous les mers » de Christian Hecq et Valérie Lesort a reçu le Molière de la création visuelle et prix de la critique du meilleur créateur d’éléments scéniques en 2016.

Informations pratiques