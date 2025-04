Éduquer au vert : Monaco réinvente l’apprentissage écologique dans ses écoles

M. Olivier Wenden, Vice-Président administrateur délégué de la Fondation Prince Albert II de Monaco, M. Jean-Philippe Vinci, Directeur de l’Education Nationale de la Jeunesse et des Sports et Mme Jessica Sbaraglia, Fondatrice de Terrae © Fondation du Prince Albert II de Monaco

La Principauté poursuit son engagement pionnier en faveur d’une éducation alimentaire durable, transformant ses établissements scolaires en laboratoires vivants de conscience environnementale.

Ce mercredi 16 avril, la Fondation Prince Albert II de Monaco, la Direction de l’Éducation Nationale et la société Terrae ont officialisé le renouvellement de leur collaboration pour promouvoir une alimentation saine et durable auprès des élèves monégasques. Lancé en 2020, ce programme a déjà touché six établissements scolaires de la Principauté, offrant aux enfants une approche pratique et ludique de l’écologie.

Des potagers urbains comme outils pédagogiques

Au cœur de cette initiative : neuf potagers pédagogiques installés dans les écoles et une mini-ferme urbaine au pied de la Tour Odéon. Ces espaces verts deviennent de véritables salles de classe à ciel ouvert où près de 1 500 enfants par an découvrent le cycle des saisons, l’importance des insectes et les secrets de l’agriculture urbaine.

Un financement écoresponsable

Monaco Telecom, partenaire fidèle depuis 2021, continue de soutenir le projet avec un don de 10 658 euros, issu des sommes collectées pour les impressions de factures papier. « Depuis 2019, plus de 76 000 euros ont été reversés à la Fondation Prince Albert II, » souligne Corinne Pirinoli, Directrice des Ressources Humaines de l’opérateur.

Une philosophie d’éveil et de respect

Pour Jean-Philippe Vinci, Directeur de l’Éducation Nationale, ce projet « réinvente la ville et la pédagogie » en enseignant aux élèves « le contact avec la nature, les saisons et la patience ». Jessica Sbaraglia, fondatrice de Terrae, évoque quant à elle une « expérience vivante qui éveille la curiosité, affine le sens de l’observation et développe le goût » des enfants.

Dans une Principauté résolument tournée vers l’innovation durable, ce partenariat illustre parfaitement la vision d’Olivier Wenden, Vice-Président de la Fondation : « redécouvrir le cycle des saisons et le travail de la terre » pour « se reconnecter à des valeurs essentielles » et « bâtir un avenir durable. »