Expositions, musées, événements : que faire pendant le Grand Prix

Alors que Monaco accueille le monde entier pour son légendaire Grand Prix, il est tout à fait possible de profiter de cette période pour se cultiver, découvrir les expositions en cours ou participer aux événements du Grimaldi Forum.

Du 22 au 25 mai 2025, la Principauté propose une programmation riche et variée : expositions immersives, événements professionnels… L’occasion de profiter de Monaco autrement, au-delà de la course automobile.

5 expositions incontournables à découvrir

L’Effet Papillon au Musée d’Anthropologie Préhistorique

L’exposition « L’Effet Papillon » propose une immersion dans la préhistoire à travers le prisme du monde animal. Fossiles, statuettes, objets archéologiques et reconstitutions scientifiques permettent d’explorer la place des animaux dans les sociétés anciennes. Deux grandes salles thématiques abordent à la fois la biodiversité du passé et les liens culturels entre l’homme et l’animal. L’exposition est pensée aussi pour le jeune public.

Du 1er décembre 2024 au 1er décembre 2025, de 9h à 18h, au 56 bis, boulevard du Jardin Exotique.

Méditerranée 2050 au Musée Océanographique de Monaco

Le Musée Océanographique de Monaco propose une nouvelle exposition immersive de 1000 m² dédiée à l’avenir de la Méditerranée. « Méditerranée 2050 » invite le public à réfléchir aux enjeux environnementaux de notre mer Méditerranée, riche de plus de 17 000 espèces marines mais menacée par le changement climatique, la pollution et la surexploitation.

Le parcours se décline en quatre grands espaces thématiques, alliant projection géante, réalité virtuelle, jeux interactifs et dispositifs pédagogiques. Il retrace à la fois l’histoire naturelle et l’engagement des Princes de Monaco, tout en projetant les visiteurs dans un futur optimiste où la protection de l’océan est une priorité mondiale. Une expérience sensorielle pensée pour éveiller les consciences et inciter à l’action.

Du 29 mars au 31 décembre 2025, au Musée Océanographique, avenue Saint-Martin.

CINÉAM à l’Institut Audiovisuel de Monaco

L’Institut Audiovisuel de Monaco propose une plongée inédite dans l’histoire du club Cinéam, actif des années 1950 aux années 1980. L’exposition retrace l’évolution de ce cercle de passionnés du cinéma amateur, né au sein du Studio de Monaco, qui s’est illustré par la réalisation de documentaires, fictions ou films d’animation, en étroite résonance avec la vie de la Principauté.

À travers archives, extraits de films et objets techniques, le parcours met en valeur la richesse artisanale de ces productions et le rôle du Cinéam dans la constitution d’une mémoire filmée de Monaco. Une belle occasion de redécouvrir, à travers l’objectif des amateurs, un demi-siècle d’histoire locale.

Du 17 mars 2025 au 30 janvier 2026, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 au 83-85 boulevard du Jardin Exotique.

Il était une première fois Les 40 ans du Stade Louis-II

À l’occasion des 40 ans du Stade Louis-II, cette exposition gratuite retrace les moments marquants de l’histoire du lieu à travers le prisme des « premières fois » : premiers matchs, premiers concerts, premières médailles… Installée dans la galerie intérieure récemment rénovée, elle met en valeur objets, archives et souvenirs prêtés par les associations sportives monégasques. En quatorze vitrines, le public peut redécouvrir les grandes étapes d’un site devenu emblématique de la Principauté, guidé par un grand commissaire : le journaliste Gérard Holtz.

Du 28 avril au 31 octobre 2025, dans la galerie piétonne intérieure du Stade Louis-II.

F1 Icons à Marius Monaco

À l’occasion du 82e Grand Prix de Monaco, le restaurant Marius accueille l’exposition F1 Icons de l’artiste brésilien Marcos Marín. Trente œuvres (sculptures, peintures, sérigraphies et totems cinétiques) rendent hommage à plusieurs figures mythiques de la Formule 1. Le public pourra admirer les oeuvres représentant Senna, Schumacher, en passant par Prost, Hamilton et Charles Leclerc. Il s’agit d’une immersion artistique unique dédiée à l’univers des légendes du sport automobile.

Enfin, toujours pour les amateurs d’art et de sport automobile, le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort propose de vous faire découvrir une quinzaine d’œuvres, présentées dans le hall. Vous pourrez admirer les différents tableaux et designs sur la Formule 1 jusqu’au dimanche 25 mai.

Deux grands événements au Grimaldi Forum

Ready For IT

L’événement Ready For IT, qui se tiendra du 20 au 22 mai 2025 est un rendez-vous pour les décideurs du numérique engagés dans la transformation digitale et la cybersécurité. Conçu autour d’un format de rencontres « One to One ultra-qualifiées », il rassemble des profils clés tels que DSI, RSSI, CTO et Directeurs de l’innovation avec les meilleurs fournisseurs de solutions technologiques. Jusqu’à demain, les participants peuvent bénéficier de rendez-vous personnalisés, de conférences, d’ateliers thématiques, de démonstrations en direct et d’un espace pitch dédié aux startups. Ready For IT propose une expérience immersive pour favoriser les connexions et les échanges.

TURBO

Du 23 au 25 mai 2025, le Grimaldi Forum proposera TURBO, une nouvelle expérience immersive qui mêle fête, gastronomie et musique. Chaque soir, de 19 heures à 23 heures, la soirée commence sur une terrasse avec vue sur Mareterra. Le chef Paul Delrez y propose un dîner exclusif en partenariat avec des marques prestigieuses : Armand de Brignac le vendredi, Belvedere 10 le samedi et un dîner spécial After Race le dimanche.

À partir de 23 heures, l’événement bascule dans une ambiance de club. Deux espaces sont transformés : une Main Room avec des DJ sets énergiques et une Secret Room plus confidentielle. Côté line-up, l’événement compte sur Adriatique, WhoMadeWho et Adam Port. TURBO, c’est un format inédit à Monaco, conçu principalement pour les amateurs de soirées, les places sont limitées, la réservation est recommandée.

