Sortir à Monaco pendant le Grand Prix 2025 : guide des meilleurs clubs et soirées

Quand les bolides s’arrêtent, les platines s’enflamment ! Pendant toute la durée du Grand Prix, la Principauté propose une scène nocturne avec une programmation spéciale dans ses clubs et établissements de nuit. Notre sélection des incontournables pour danser et faire la fête après la course.

Sunset

Ce rendez-vous des Monégasques et de la jet-set internationale depuis 2013 reconduit son expérience Casa Sunset cette année jusqu’à trois heures du matin. La plage du Méridien se transforme en dancefloor avec des artistes de renommée internationale comme PAWSA, Parallelle, Mattéo Diop, Salomé Le Chat et Honey Dijon. Une navette est disponible sur réservation, et l’accès est également possible en tender.

Adresse : Méridien Beach Plaza, 22 avenue Princesse Grace, 98000 Monaco

Horaires : de minuit à 3 heures.

Sunset Monaco : un festival de musique au coeur du Grand Prix



Jimmy’z Monte-Carlo

Le club renommé propose une programmation exceptionnelle avec des DJs internationaux :

22 mai : Argy et Alec Monopoly

23 mai : Mochakk et DJ Tennis

24 mai : Carlita et Blondish

25 mai : Marco Carola et Anotr

Adresse : 26 avenue Princesse Grace, 98000 Monaco

Horaires : de 23h30 jusqu’à l’aube.

Réservations : +377 98 06 70 68

© Monte-Carlo SBM

Buddha-Bar Monte-Carlo

Les DJs Papa et Ollie accompagnés de la chanteuse Mila Rose animeront les soirées du 23 au 26 mai, avec une performance spéciale de Toma Djembé le 24 mai.

Adresse: Place du Casino, 98000 Monaco

Horaires : de 18 heures jusqu’à 2 heures.

Informations: +377 98 06 19 19

Amazónico Monte-Carlo

After Race Party le 25 mai de 16h à 20h avec DJ Arkadyan.

Adresse: Place du Casino, 98000 Monaco

Réservations: +377 98 06 14 14

Selva Monte-Carlo

Nouvelle venue dans le paysage nocturne monégasque depuis le 1er mai, Selva se situe dans le complexe du Café de Paris. Le club accueillera :

22 mai : Ramyen

23 mai : Themba, Grossomodo, Deron

24 mai : DJ Hugel

25 mai : Selva X Gospël avec Adam Ten, Sona, Monobase et Zinger

Adresse : Place du Casino, 98000 Monaco

Horaires : De minuit jusqu’à 5 heures (dernière réservation à 3 heures)

Réservations : +377 98 06 14 14

© MCSBM

Coya Monte-Carlo

Ouvert de 19 heures à 2 heures avec Live Entertainment et DJ sets tout au long du Grand Prix.

Adresse : 26 avenue Princesse Grace, 98000 Monaco

Informations : +377 98 06 20 20

Lilly’s Club

Une programmation XXL spéciale pendant le Grand Prix.

22 mai : Rampa

23 mai : Solomun

24 mai : Travis Scott

25 mai : Black Coffee

Adresse: Le Métropole Shopping Center, 17 avenue des Spélugues, 98000 Monaco

Horaires : de 22 heures jusqu’à 5 heures

La Rascasse

DJ sets tous les soirs à partir de 20h et Live Music avec Chris Young le vendredi.

Horaires pendant le Grand Prix :

Jeudi 22 mai : 19h30-3h

Vendredi 23 mai : 21h-3h

Samedi 24 mai : 19h30-3h

Dimanche 25 mai : 20h30-3h

Adresse : 1 quai Antoine Ier, 98000 Monaco

Informations : +377 98 06 16 16

Blue Gin

DJ Live de Nicolas Saad du 22 au 25 mai sur cette terrasse avec vue sur la Méditerranée.

Adresse : Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, 40 avenue Princesse Grace, 98000 Monaco

Horaires : De 18h30 jusqu’à 1h30

Informations : +377 98 06 03 60

© Monte-Carlo SBM

MK Club Monaco

Ambiance intimiste et élégante au cœur de l’hôtel Fairmont.

Adresse : Fairmont Monte Carlo, 12 avenue des Spélugues, 98000 Monaco

Horaires : 23h à 5h

Twiga Monte-Carlo

Club chic avec une ambiance festive et internationale.

Adresse : Grimaldi Forum, 10 avenue Princesse Grace, 98000 Monaco

Horaires : Dîner dès 20 heures, club de 23h30 à l’aube

