« Je visualise seulement la victoire » : Charles Leclerc se livre sur son état d’esprit à l’approche du Grand Prix de Monaco

À quelques jours du prestigieux Formula 1 Tag Heuer Grand Prix de Monaco, le natif du Rocher, Charles Leclerc, s’est confié à la presse locale lors d’un entretien à l’ACM Lounge. Tenant du titre sur le circuit monégasque, le pilote Ferrari évoque ses attentes pour ce week-end, sa préparation, les difficultés de l’écurie depuis le début de saison, et enfin sa relation avec son nouveau coéquipier Lewis Hamilton.

Grand vainqueur la saison dernière de son Grand Prix national après plusieurs tentatives infructueuses, Charles Leclerc aborde cette édition 2025 avec un statut différent, celui de tenant du titre. Pour autant, pas de pression ou de forme de soulagement, mais plutôt un week-end toujours aussi particulier.

© Scuderia Ferrari Press Office

Tu arrives à Monaco avec 61 points au compteur et un seul podium à Djeddah. Quel premier bilan dresses-tu de ce début de saison ?

Clairement, il est mauvais. On ne va pas se voiler la face. On n’est pas du tout satisfait du niveau de prestation de la voiture. On a terminé l’année dernière en se battant pour le Championnat du monde Constructeur. On avait donc pas mal d’ambition pour essayer d’aller décrocher le titre cette année. Quand on a commencé les premières courses, on a assez rapidement compris que malheureusement, la voiture n’était pas encore au rendez-vous, mais ça ne nous a pas démotivé pour autant. On est à fond pour essayer de récupérer malheureusement la performance qu’on a perdue comparé à McLaren et Red Bull notamment. C’est notre devoir d’essayer d’améliorer cette voiture et de revenir au top, ou en tout cas nous donner la possibilité de se battre pour des victoires. Je ne suis pas satisfait de cette première partie de saison, mais on sait où il faut qu’on améliore. C’est une question de temps pour qu’on puisse faire un pas en avant.

Au vu de ce premier bilan, est-ce que tu t’autorises à visualiser un podium ce week-end à Monaco ?

Si je dois me visualiser quelque chose, je visualise seulement la victoire. Le podium, ce n’est pas quelque chose qui me fait particulièrement rêver. Mais encore une fois, il faut aussi savoir être réaliste et pour l’instant, on n’a pas forcément la voiture. Je dis depuis pas mal de grands prix maintenant que notre point faible, c’est vraiment les virages lents. Et malheureusement, à Monaco, il n’y a que de ça. Je m’attends donc à un week-end compliqué, mais Monaco est aussi tellement particulier et unique qu’on peut espérer qu’il y ait peut-être quelque chose dans la voiture qu’on n’a pas encore découvert et qui se montrera positif ici. En tout cas, je l’espère vraiment parce qu’à Monaco, bien que les points le dimanche soient les mêmes que les autres courses, niveau émotionnel c’est spécial et j’espère qu’on aura un bon résultat dimanche.

Ce week-end marque ton septième Grand Prix de Monaco en F1, en revanche ce sera le premier en tant que tenant du titre. Est-ce que tu te sens soulagé d’un poids pour l’aborder ou bien au contraire, tu te mets la pression ?

Non, il n’y a aucune pression particulière ou forme de soulagement. Je dirais que le point positif, c’est surtout le media day de demain. Il sera peut-être un petit peu plus positif car avant malheureusement on parlait des années précédentes qui n’aboutissaient pas. On était si proche du but mais on n’a jamais réussi à concrétiser. Je m’attends donc à un jeudi plus positif. Après, de mon côté, je me concentre toujours sur les mêmes choses.

C’est un week-end qui est très spécial parce qu’il y a beaucoup de sollicitations tout au long de la semaine. Mais bon, maintenant, j’ai l’habitude. J’ai juste hâte d’être en piste, mais c’est malheureusement une piste qui met en avant les défauts de la voiture. Donc sur le papier ça va être un circuit compliqué, mais avec Monaco, on ne sait jamais. J’espère reproduire le même résultat.

Quelle image refait spontanément surface quand tu repenses à cette fameuse course de 2024 ?

Il y a beaucoup d’images qui me reviennent à l’esprit quand je repense à l’année dernière. La plus forte peut-être, c’est quand on saute dans le port avec Fred (Vasseur). C’était assez drôle et c’était un moment qu’on avait imaginé depuis pas mal d’années. Durant ma première année de Formule 1, on s’était dit que si je marquais des points à Monaco, on sauterait dans le port. Finalement, c’était pour la première victoire avec Ferrari. C’était inattendu, donc assez spécial.

Après ton succès l’an dernier, Fred Vasseur a dit : « On aura un Charles avant et après ce Grand Prix de Monaco ». En quoi ce succès tant désiré, qui s’est fait attendre si longtemps, a changé le pilote que tu es ?

Je ne sais pas si je suis d’accord avec Fred. C’est sûr que ça donne une certaine confiance de gagner à Monaco. Ce n’est pas gagner n’importe quel Grand Prix. C’est vrai qu’à Monaco, où le pilote peut faire la différence, concrétiser le dimanche après pas mal d’opportunités manquées les années précédentes, ça faisait vraiment plaisir. J’étais vraiment heureux.

Quelque part on peut aussi tourner la page parce que comme je disais, on arrivait le jeudi et les commentaires étaient plutôt négatifs. Ce n’était pas facile de se mettre dans sa bulle pour se concentrer. Je pense que là où il y a vraiment eu le déclic, c’est après la première course gagnée en Formule 1. C’est un gros déclic pour chaque pilote parce qu’on se dit : « Enfin, si je l’ai fait une fois, je peux le refaire ». Alors qu’avant, on doute de soi et on se dit : « Est-ce que je suis vraiment capable de gagner une course en F1 ? ». Une fois la première course gagnée, après, c’est que du bonheur.

Tu as signé trois pole positions à Monaco en quatre ans. Comment expliques-tu cette aisance sur ce circuit et cette facilité sur un tour chrono ?

J’adore les circuits en ville. Ça ne tient pas seulement à Monaco, mais à Bakou, à Singapour aussi. Ce sont des circuits que j’aime particulièrement et quand il y a des rails, c’est là où on peut prendre un petit peu plus de risques. Et souvent, ça paye. Si ça ne paye pas, c’est dans le mur. C’est un challenge que j’aime particulièrement parce que sur les qualifications on peut vraiment faire la différence en tant que pilote et j’espère la faire cette année encore.

C’est une grande première, cette année il y aura deux arrêts aux stands obligatoires. Est-ce que tu penses que cette nouvelle règle constitue une bonne solution pour dynamiser le spectacle ici ?

Oui, c’est la première année où il y aura deux pit stops obligatoires. Ça a été voté en début d’année. Je pense que ce sera assez intéressant. Ça va ajouter un moment clé à la course. Je pense qu’on va avoir des stratégies très uniques à Monaco, qu’on ne voit nulle part ailleurs. Jusqu’à présent, c’était surtout le samedi qui était extrêmement important. Pour moi c’est d’ailleurs la meilleure qualification de l’année et de loin, parce que l’adrénaline et la précision qu’il faut dans les rues de Monaco sont unique à ce circuit-là. Le dimanche, c’était plus difficile d’obtenir de l’action en piste. Le fait d’avoir deux pit stops, j’espère que ça pourra aider la course.

« Les commissaires de piste de Monaco sont exceptionnels »

On t’a récemment vu dans le dernier documentaire de Canal+, « Les Anges Gardiens de Monaco ». On a senti un vrai attachement de ta part envers les commissaires de piste. C’est vraiment les meilleurs du monde, comme tu le mentionnes dans le documentaire ?

Oui, clairement. On a les statistiques d’à quel point les voitures sont récupérées rapidement. Je le dis toujours, sans eux, rien de tout ça ne serait possible. Ils sont exceptionnels et ils travaillent beaucoup. J’avais vu les différentes préparations pour qu’ils arrivent à ce niveau-là et c’est impressionnant. Je ne pense pas qu’il y ait d’autres commissaires, en tout cas sur les autres circuits, qui sont préparés autant que ceux de Monaco et ça fait la différence.

Est-ce que depuis tes débuts en Formule 1, tu as constaté des changements à Monaco, notamment en termes de popularité ? Est-ce que c’est plus compliqué pour toi de te déplacer ? Est-ce que tu es davantage sollicité ?

Oui, c’est clair. La première année, quand je suis arrivé en Formule 1, j’étais plutôt tranquille. Ensuite, lorsqu’il y a eu Drive To Survive sur Netflix, ça a contribué à faire exploser la Formule 1. Pas spécifiquement à Monaco, mais partout dans le monde, surtout aux États-Unis, et pour un public bien plus jeune aussi. Je trouve qu’avant, la nouvelle génération n’était pas super intéressée par la Formule 1. Depuis cette série, on ressent vraiment une grande différence.

C’est sûr que se promener à Monaco aujourd’hui c’est un petit peu plus compliqué, mais ça reste l’un des endroits dans le monde où je suis le plus tranquille. Donc ça fait toujours du bien de rentrer à la maison. Après il y a des moments plus difficiles. Ce week-end par exemple, ça va être très compliqué. Il y a bien sûr plus de sollicitations, mais ça fait partie du boulot.

Étant ici à la maison, est-ce que tu as un rituel, une organisation particulière avant la course du dimanche ?

Les premières années je faisais peut-être un petit peu plus de simulateur par exemple. Mais ces dernières années, c’est tout simplement impossible parce que ça commence du lundi matin jusqu’au dimanche et c’est non-stop. Donc ma préparation, c’est tout simplement les événements après événement, après événement, après événement. Mais en tout cas, ça m’aide à ne pas trop réfléchir au week-end. J’ai pas mal de meetings aussi, ce qui m’aide pour me focaliser sur les choses importantes, mais sinon je n’ai pas beaucoup de temps libre, donc je n’ai pas vraiment de préparation spécifique ici.

« J’y croirais jusqu’à la fin »

Le début de saison n’a pas été à la hauteur de tes espérances. En vue de votre position actuelle au championnat constructeur et pilote, que pouvez-vous espérer pour la suite ? Une belle saison 2025, maintenant, ça pourrait ressembler à quoi ?

Je n’y ai pas trop pensé parce que c’est tout simplement impossible pour moi de dire qu’une belle saison, ce serait de finir quatrième, troisième, etc… Pour moi, ça, ce n’est pas une belle saison. Mais j’y crois encore. Très sincèrement, j’y croirais jusqu’à la fin. Comme on l’a vu l’année dernière, on avait une Red Bull qui était ultra-dominatrice dans les sept premières courses et après, une McLaren qui est revenue en force. J’espère qu’on pourra avoir ce genre de retournement de situation à partir de Barcelone. En Espagne il va y avoir un changement au niveau de la réglementation technique des ailerons avant et sur ça, on a pas mal bossé. On pense que ça devrait être plutôt positif pour nous. Par contre, à quel point, on ne sait pas encore. Il faut donc marquer tous les points possibles jusqu’à Barcelone et ensuite, on verra.

« Lewis et moi poussons Ferrari dans la même direction »

L’arrivée de Lewis a provoqué un grand mouvement chez Ferrari. Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi en interne ? As-tu un peu moins de pression sur les épaules ou au contraire beaucoup plus ?

Sincèrement, ça ne change absolument rien pour moi. C’est sûr que c’est une énorme opportunité pour moi d’apprendre, parce qu’il fait partie des légendes de la Formule 1. Mais c’est aussi une opportunité de pouvoir montrer ce que je sais faire avec Lewis à côté sur la même voiture. Donc ça a principalement été une grande motivation.

Après, du côté de la sollicitation et de l’engouement autour de Lewis et Ferrari, ce n’est pas quelque chose qui me dérange particulièrement. J’ai fait mon training camp dans les Dolomites sans réseau, donc ce n’est pas quelque chose que j’ai trop regardé, je n’y prête pas vraiment attention.

Quel genre de coéquipier est Lewis Hamilton ? Qu’as-tu précisément appris à ses côtés jusqu’à maintenant ?

La discipline et la manière de travailler. Elles sont différentes pour chacun d’entre nous. Carlos était un gros travailleur aussi, mais Lewis l’est d’une manière encore différente et c’est super intéressant de voir les dynamiques au sein de l’équipe, comment est-ce qu’il gère les problèmes, comment est-ce qu’il commente la voiture pour le développement, etc. C’est toujours un point intéressant pour chaque pilote de pouvoir analyser la manière dont le coéquipier travaille avec ses ingénieurs. Sur ça, j’ai beaucoup, beaucoup appris.

Il est extrêmement talentueux, il a une conduite très intéressante, que je peux moi-même utiliser à certains moments de la course quand c’est bon de le faire. Mais finalement, on conduit d’une manière assez similaire. On pousse tous les deux dans les entrées de virages. C’est quelque chose que je n’avais pas forcément vu dans ma carrière avant parce que j’ai toujours été extrêmement agressif en entrées et il l’est aussi. Je pense que c’est plutôt positif aussi pour l’écurie, parce que nous avons une vraie direction, claire, vers laquelle nous poussons tous les deux.