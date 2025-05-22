«Я нацелен только на победу»: Шарль Леклер рассказывает о своем настрое перед Гран-при Монако

Шарль Леклер, пресс-конференция во время Гран-при Формулы-1 Tag Heuer в Монако, 8-го этапа чемпионата мира Формулы-1 2025 года с 23 по 25 мая 2025 года на трассе Монако в Монте-Карло, Монако – фото: Марк де Маттиа (Marc de Mattia) / DPPI

За несколько дней до престижного Гран-при уроженец Монако Шарль Леклер дал интервью местной прессе в салоне Автомобильного клуба. Действующий чемпион монакской трассы, пилот Ferrari рассказывает о своих ожиданиях от этих выходных, своей подготовке, трудностях команды с начала сезона и, наконец, об отношениях с новым товарищем по команде Льюисом Хэмилтоном.

Победитель отечественного Гран-при прошлого сезона после нескольких неудачных попыток, Шарль Леклер выступает в 2025 году в статусе действующего чемпиона.

© Пресс-служба Scuderia Ferrari

Ты приехал в Монако с 61 очком на счету и только одним призовым местом в Джидде. Как ты предварительно оцениваешь начало сезона?

Ясно, что оно плохое. Мы совершенно не удовлетворены показателями болида. Прошлый год мы завершили борьбой в чемпионате мира среди конструкторов. Поэтому у нас было много амбиций, чтобы попытаться выиграть титул в этом году. Мы прилагаем все усилия, чтобы наверстать отставание, которое мы накопили относительно McLaren и Red Bull.

Учитывая эту предварительную оценку, можешь ли ты претендовать на пьедестал в эти выходные в Монако?

Я нацелен только на победу. Я не зацикливаюсь на пьедестале. На протяжении нескольких Гран-при нашим слабым местом были медленные виражи. К сожалению, в Монако их более чем достаточно, поэтому я ожидаю сложных выходных. Одновременно трасса настолько уникальная, что мы можем надеяться, что в болиде есть что-то, чего мы ещё не поняли, и это станет ключом к успеху.

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Это будет твой седьмой Гран-при Монако в Формуле-1, но ты впервые выходишь на него в качестве действующего чемпиона. Чувствуешь ли ты облегчение или наоборот стресс?

Никакого особого давления или облегчения. Позитивным моментом в первую очередь станет четверг со СМИ. Предыдущие годы были неудачными, но в прошлом году нам всё удалось. Несмотря на привычку это всё равно особенные выходные после многочисленных задач в течение недели. Надеюсь повторить свой прошлогодний результат.

После твоего прошлогоднего успеха Фред Вассер сказал: «Мы увидим Шарля до и после Гран-при Монако». Что изменила эта победа?

Победа в Монако придаёт уверенности, поскольку пилот действительно может сыграть решающую роль на трассе. После стольких упущенных возможностей я наслаждался победой. Это – важный поворотный момент для каждого пилота, потому что он развеивает сомнения и заставляет думать, что всё можно повторить.

За четыре года ты завоевал три первых места на старте в Монако. Как ты объясняешь эту смелость на трассе и эту легкость на хронометрированном круге?

Я обожаю городские трассы. Это касается не только Монако, но и Баку, и Сингапура. Это трассы мне особенно нравятся, а когда есть барьеры, то можно и смелее рисковать. Часто это оправдывает себя, а в противном случае – курс на стену. Это вызов, который мне особенно нравится, потому что в квалификации вы как пилот можете действительно проявить себя, и я надеюсь повторить свой успех в этом году.

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«Комиссары трассы в Монако – исключительные»

Недавно мы видели тебя в новом документальном фильме «Ангелы-хранители Монако» на Canal+. Мы почувствовали твою настоящую привязанность к комиссарам трассы. Действительно ли они лучшие в мире, как ты заявил в документальном фильме?

Статистика показывает, насколько быстро болиды убираются с трассы. Без них ничего бы этого не было. Они – исключительные и много работают. Я видел, какую разностороннюю подготовку им пришлось пройти, чтобы достичь такого уровня, это было впечатляюще. Я не думаю, что есть другие такие комиссары, по крайней мере на других трассах, которые были бы так же подготовлены, как в Монако.

Заметил ли ты какие-либо изменения в Монако с момента твоего дебюта в Формуле-1, особенно в плане популярности? Тебе стало сложнее передвигаться по городу? Ты пользуешься большим интересом к себе?

В первый год, когда я пришёл в Формулу-1, я был довольно расслаблен. Потом, когда вышел сериал Drive To Survive на Netflix, внимание к Формуле-1 резко возросло не только в Монако, но и по всему миру, особенно в Соединенных Штатах, где в целом аудитория гораздо моложе.

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«Я буду верить в это до конца»

Начало сезона не оправдало твоих надежд. Учитывая твоё нынешнее положение в чемпионате конструкторов и чемпионате пилотов, на что ты можешь рассчитывать в будущем? Как может выглядеть отличный сезон 2025 года?

Я особо думал об этом, потому что просто невозможно сказать, что хорошим сезоном будет финиш на четвертом, третьем месте и т. д. Совершенно искренне, я буду верить в лучшее до конца. В прошлом году Red Bull лидировал в первых семи гонках, а потом McLaren уверенно отыгрался. Надеюсь, мы сможем добиться такого же поворота событий уже начиная с Барселоны. В Испании будут внесены изменения в технические регламенты для спойлеров, над которыми мы много работали. Это должно быть выгодно для нас, но пока это неопределенно. Поэтому нам нужно набрать как можно больше очков до Барселоны.

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«Мы с Льюисом ведём Ferrari к единой цели»

Приход Льюиса вызвал большие перемены в Ferrari. Изменило ли это что-нибудь для тебя внутренне? Чувствуешь ли ты немного меньше давления на свои плечи или, наоборот, намного больше?

Для меня это вообще ничего не меняет. Для меня это отличная возможность поучиться, ведь он – одна из легенд Формулы-1. Но это также отличная мотивация и шанс показать, на что я сам способен, когда Льюис – рядом со мной на таком же болиде.

Какой Льюис Хэмилтон товарищ по команде? Чему ты научился у него на данный момент?

Дисциплине и стилю работы. Карлос тоже был работягой, но Льюис – трудолюбивый в другом смысле, и мне очень интересно наблюдать за динамикой внутри команды. Как он справляется с проблемами? Как он оценивает разрабатываемый болид? Каждому пилоту всегда интересно анализировать, как его товарищ по команде работает со своими инженерами.

Он чрезвычайно талантлив, у него очень интересный стиль вождения, который я могу использовать сам в определенные моменты гонки, когда это уместно. Мы водим примерно одинаково. Мы оба нажимаем на заходах в виражи. Я думаю, что это также весьма позитивно для команды, потому что у нас есть реальная, чёткая цель, к которой мы оба стремимся.