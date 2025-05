Le Championnat Mondial de Série E1 bientôt de retour à Monaco

La Principauté s’apprête à vibrer au rythme des courses de bateaux électriques les 18 et 19 juillet prochains, pour une nouvelle édition du Championnat du Monde UIM E1 qui promet spectacle et innovation.

Monaco va prochainement accueillir la cinquième étape du championnat mondial E1, un événement unique dédié aux courses de bateaux 100% électriques. Après un lancement fulgurant en 2024, où Team Brady avait décroché la victoire devant un parterre de stars, l’édition 2025 s’annonce encore plus prestigieuse.

Entre stars et talents, le cocktail explosif de l’E1

Neuf équipes internationales s’affronteront, chacune composée d’un pilote homme et d’une pilote femme. Des personnalités comme Didier Drogba, Rafael Nadal et Will Smith continuent de soutenir cet événement révolutionnaire.

Originaire de Rouen, Tom Chiappe portera les espoirs tricolores au sein de Team Rafa, qui avait brillamment dominé les qualifications l’an dernier à Monaco. Sa détermination sera un point focal de cette compétition.

Monaco, capitale mondiale de la mobilité maritime durable

Le Yacht Club de Monaco confirme son rôle stratégique en hébergeant la Pilot Academy, un programme innovant révélant les talents de demain. Déjà, Sara Misir (Team Blue Rising) et Micah Wilkinson (Team Drogba) sont montés sur le podium, illustrant le succès de cette initiative.

Après des étapes à Doha, Dubrovnik, Lagos et Miami, Monaco représente un moment crucial de ce championnat axé sur le développement durable.

