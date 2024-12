E1 Series : Miami accueillera la finale du Championnat du monde de courses de bateaux électriques en 2025

Le Championnat Mondial de Série E1, la première série de courses de bateaux entièrement électriques, a annoncé que la ville de Miami serait l’hôte de la finale de sa saison 2025. Un événement qui marquera les débuts de la compétition en Amérique du Nord et mettra en lumière l’engagement de la ville en matière d’innovation durable et de protection des écosystèmes marins.

Le Grand Prix de Miami E1, prévu pour novembre 2025, sera un événement marquant pour la discipline, qui fait ses débuts aux États-Unis. La course se tiendra sur l’île de Virginia Key, à proximité du mythique Miami Marine Stadium, reconnu comme le berceau du powerboating américain. Ce site historique accueillera les premiers RaceBirds, des bateaux de course entièrement électriques, dans une compétition spectaculaire qui promet de révolutionner le sport nautique.

Le chanteur Marc Anthony, copropriétaire de l’équipe Team Miami et résident de la ville, a exprimé son enthousiasme : « Miami a toujours eu une connexion particulière avec l’eau, et avec la série E1, nous portons cette relation dans l’avenir, en mettant en avant l’innovation durable et l’électrification des courses maritimes. »

Ce Grand Prix ne sera pas seulement une vitrine de courses excitantes, mais aussi un moyen de souligner la mission du championnat : protéger et restaurer les écosystèmes côtiers à travers le monde.

Miami, épicentre de l’électrification nautique

La ville de Miami, qui subit directement les effets du changement climatique, se positionne comme un leader de la transition énergétique. L’arrivée de la Série E1 en est une parfaite illustration. Avec des propriétaires d’équipes tels que Will Smith, Tom Brady, Rafael Nadal, Steve Aoki, Didier Drogba ou encore Sergio Perez, la spécialité bénéficie du soutien de célébrités internationales, renforçant son attractivité et sa visibilité.

Le Maire de Miami, Francis X. Suarez, a souligné l’importance de cet événement pour la ville : « Miami est l’épicentre de l’innovation, où la technologie, la finance et les sports de classe mondiale se rencontrent. Nous sommes fiers d’accueillir le Grand Prix de Miami E1 et de recevoir un championnat qui incarne ces principes sur nos rivages. »

Un partenariat de poids avec le PIF

Lors de l’annonce, le PIF (Public Investment Fund) a également été désigné partenaire principal de la Série E1. Ce partenariat s’inscrit dans une initiative plus large, le partenariat E360, qui comprend également la Formule E et l’Extreme E. Ensemble, ces séries visent à redéfinir l’avenir de la mobilité électrique et à promouvoir des technologies vertes de pointe dans le sport.

Alejandro Agag, Président de la Série E1, a déclaré : « Organiser E1 à Miami et aux États-Unis a toujours été un rêve pour nous, et grâce à notre partenariat avec PIF, nous sommes impatients d’apporter le futur des courses nautiques aux Floridiens et au monde entier, et de montrer la puissance de l’électrification du sport. »

Le Championnat E1, une révolution durable

Le Championnat Mondial E1 est la première compétition de bateaux électriques organisée par l’UIM (Union Internationale Motonautique). Elle met en scène neuf équipes internationales, composées de 18 pilotes masculins et féminins, s’affrontant à bord de RaceBirds, des bateaux ultra-technologiques conçus pour réduire l’impact environnemental.

Les courses ont lieu dans des villes emblématiques telles que Monaco, Djeddah, Venise ou encore le lac de Côme, et attirent encore plus de participants et de spectateurs à mesure que la discipline se développe.

L’équipe Brady a été couronnée championne de la première saison. Pour la saison à venir, de nouvelles équipes et de nouveaux lieux de course rejoindront le programme l’année prochaine. À Monaco, l’étape 2025 aura lieu les 18 et 19 juillet.

