Monaco pleure Michel-Yves Mourou, serviteur inlassable de la Principauté

La disparition du médecin émérite et homme d’État monégasque suscite une vague d’hommages officiels, témoignant de l’empreinte indélébile qu’il laisse sur le Rocher.

C’est avec une profonde émotion que la Principauté a appris le décès du Docteur Michel-Yves Mourou, survenu le lundi 5 mai 2025. Figure emblématique de Monaco, ce médecin dévoué a marqué la vie médicale, politique et culturelle du pays.

Dans un communiqué empreint de gravité, le Palais princier de Monaco a tenu à exprimer la tristesse du Prince Albert II : « Le Prince Souverain tient à saluer la mémoire d’un homme dévoué à la Principauté, qui s’est illustré par la constance et la qualité de son engagement au service de ses concitoyens. »

Un parcours d’exception au service de Monaco

Radiologue de renom, Michel-Yves Mourou a consacré sa carrière à la médecine en tant que chef du service de radiologie puis du département d’imagerie médicale au Centre Hospitalier Princesse Grace. Son esprit visionnaire l’a également conduit à créer le Centre d’Imagerie Médicale de Monaco et à cofonder l’Association Monégasque Pour la Recherche sur la Maladie d’Alzheimer.

Son engagement s’est étendu bien au-delà du domaine médical. Après vingt années au Conseil national de Monaco, il a siégé pendant quinze ans au Conseil de la Couronne, présidant cette institution pendant neuf ans avant de devenir conseiller privé du Prince.

Le Président du Conseil national, Thomas Brezzo, a partagé son émotion : « C’est avec une grande tristesse que j’apprends le décès de Michel-Yves Mourou. Il fut non seulement un médecin éminent apprécié de tous, un grand serviteur de la Principauté mais également un membre précieux et reconnu de notre Assemblée. »

Un héritage multiple

Passionné d’histoire, Michel-Yves Mourou était également l’auteur de plusieurs ouvrages sur la dynastie Grimaldi et les figures féminines de Monaco. Son engagement humanitaire au sein de la Croix-Rouge monégasque lui avait valu de nombreuses distinctions, dont l’Ordre de Saint-Charles et la Légion d’Honneur.

Comme l’a souligné le Prince Albert II, Michel-Yves Mourou était un « médecin respecté, homme de conviction et de dialogue, qui a toujours fait preuve d’un profond sens de l’éthique et du devoir. »

La Principauté perd ainsi l’un de ses plus illustres et fidèles serviteurs, après les récentes disparitions d’Henry Rey et Jean-Joseph Pastor.