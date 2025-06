Face à l’ASVEL, la Roca Team prend sa revanche et égalise en demi-finale

Matthew Strazel et ses coéquipiers ont su répondre présent pour égaliser dans cette demi-finale © AS Monaco Basket

Menés 0-1 après une claque lors du premier match, l’AS Monaco Basket a livré une prestation collective exemplaire pour s’imposer 94-77 face à l’ASVEL et reprendre l’avantage du terrain. Direction la Principauté dimanche pour la suite des hostilités.

48 heures après un match 1 difficile à encaisser (94-74), la Roca Team avait rendez-vous avec l’histoire. Dos au mur et contraints de réagir, les hommes de Vassilis Spanoulis ont affiché un tout autre visage ce jeudi soir. Fini les approximations défensives et les errements offensifs : l’AS Monaco Basket a retrouvé ses fondamentaux et son ADN pour égaliser dans cette demi-finale de Betclic Élite.

L’agressivité défensive fait la différence

Le message du staff technique est parfaitement passé. Cette Roca Team version 2.0 a multiplié les pressions sur le porteur de balle, transformant chaque possession adverse en calvaire. Mam Jaiteh a dominé la peinture tandis que Matthew Strazel a confirmé qu’il était en « mode taille patron », comme l’ont souligné les observateurs présents.

Loyd et Tarpey en chefs d’orchestre

Si la défense a posé les bases, l’attaque monégasque a su punir chaque erreur villeurbannaise. Jordan Loyd a planté un and-one salvateur dans le money-time, tandis que Terry Tarpey a apporté sa grinta habituelle. Collectivement, les Roca Boys ont su résister aux assauts de Paris Lee et de Roberson, maintenant constamment un matelas de sécurité.

Direction la Principauté pour la suite

Avec cette victoire probante (94-77), Monaco reprend l’avantage du terrain dans cette série. Les deux prochaines manches se joueront à domicile, dimanche à 16h30 puis mardi. L’ASVEL de Pierric Poupet devra désormais montrer un autre visage pour éviter de voir la série lui échapper. La réaction du champion était attendue, et elle a été à la hauteur des espérances.

Ce que l’on sait sur la suspension inattendue de Mike James, star de l’AS Monaco Basket