L’ASVEL fait le break face à l’AS Monaco Basket en demi-finale des playoffs

Ce mardi soir, la Roca Team s’est lourdement inclinée à Villeurbanne (74-94) et se retrouve dos au mur avant le match 2 de jeudi.

Mauvaise entame pour la Roca Team dans ces demi-finales des playoffs de Betclic Élite. Les hommes de Vassilis Spanoulis se sont inclinés sur le parquet de l’ASVEL (74-94) lors du premier acte disputé à la LDLC Arena. Privés de Mike James et Daniel Theis, les Monégasques ont sombré offensivement et laissent leur adversaire prendre une option sur la qualification.

Un début de série raté pour Monaco

Seulement 48 heures après leur victoire face au Mans en quart de finale à Gaston Médecin, l’AS Monaco Basket était déjà de retour sur les parquets pour cette demi-finale tant attendue. Face à l’ASVEL, autre pensionnaire d’Euroleague, les enjeux étaient énormes : le vainqueur de cette série au meilleur des cinq manches décrochera son ticket pour la grande finale du championnat de France.

Mais les Monégasques ont rapidement été dépassés par l’intensité lyonnaise. L’addition fut particulièrement salée côté offensif pour Monaco. En plus de douze minutes de jeu, la Roca Team n’était parvenue à inscrire que 13 petits points, témoignant d’une adresse difficile. Cette inefficacité a permis aux locaux, menés par Sako et Maledon, de creuser rapidement l’écart.

À l’entame du dernier quart-temps, les Roca Boys accusaientt déjà dix longueurs de retard (58-68). Malgré un panier à trois points de Matthew Strazel pour stopper temporairement l’hémorragie (61-74), les Villeurbannais ont poursuivi leur cavalier seul pour s’imposer avec 20 points d’avance au final.

« Aujourd’hui, nous n’avons pas joué. C’était une plaisanterie, un match amical. On n’avait pas d’énergie. Et on passait beaucoup trop de temps à râler sur les arbitres. C’est une demi-finale et on a joué sans intensité, sans désir, sans passion. On a été si proches de décrocher la première Euroleague de l’histoire de notre club. C’est sûr que passer à autre chose n’est pas évident. Mais c’est notre devoir de professionnels. De mon côté, je ne joue plus au basket, mais j’assume la responsabilité de toutes les défaites », a déclaré le coach Vassilis Spanoulis dans L’Équipe.

Rendez-vous crucial jeudi soir

Cette défaite place la Roca Team dans une situation délicate. Menés 1-0 dans cette série, les Monégasques n’auront pas le droit à l’erreur jeudi soir lors du match 2, toujours disputé à la LDLC Arena (21h). Un nouveau revers les mettrait dans une position critique avant le retour en Principauté ce dimanche pour le match 3.

