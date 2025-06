Monaco innove avec sa première cérémonie UNSS inter-établissements

Pour la première fois, tous les établissements secondaires de la Principauté se sont réunis pour honorer leurs 93 meilleurs sportifs scolaires. Une initiative inédite qui témoigne du dynamisme exceptionnel du sport scolaire monégasque, fort de 700 licenciés.

Les murs du collège Charles III, du lycée Albert Ier, du lycée Rainier III et du collège-lycée François d’Assise-Nicolas Barré n’ont jamais semblé si proches. Organisée sous l’égide de la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports (DENJS), cette cérémonie commune marque un tournant dans l’approche collaborative du sport scolaire en Principauté.

© Direction de la Communication – Stéphane Danna

93 élèves à l’honneur : performance, mérite et engagement citoyen

L’objectif était clair : valoriser l’engagement des élèves sous toutes ses formes. Trois catégories de prix ont ainsi récompensé les jeunes sportifs monégasques.

Les prix sportifs ont salué les élèves ayant participé aux championnats de France, tandis que les prix méritants ont distingué deux élèves par activité et par établissement pour leur assiduité et leur comportement exemplaire. Enfin, les prix jeunes officiels ont mis à l’honneur ces arbitres, juges et reporters en herbe qui contribuent activement à la vie sportive scolaire.

© Direction de la Communication – Stéphane Danna

Monaco dépasse les moyennes nationales avec 700 licenciés

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : avec 700 licenciés, le district UNSS de Monaco surpasse une nouvelle fois les moyennes nationales. Cette performance quantitative s’accompagne d’une excellence qualitative remarquable.

Le lycée Albert Ier s’est particulièrement illustré en décrochant la 2e place du championnat de France de football et en brillant jusqu’au niveau national en cross et en aviron. En athlétisme, les établissements monégasques ont littéralement trusté les premières places aux niveaux local et académique.

Une palette sportive qui s’enrichit

Du rugby à la musculation, en passant par le sport boules, l’escrime, l’escalade, la gymnastique, le basket-ball ou le badminton, la diversité des activités proposées témoigne de la richesse de l’offre sportive scolaire monégasque. En aviron, les équipes ont obtenu une honorable 5e place nationale en indoor, confirmant le niveau d’excellence atteint par ces jeunes athlètes.

Cette première cérémonie commune, placée sous le signe du partage et de la reconnaissance, confirme la vitalité du sport scolaire en Principauté et la volonté de ses acteurs de tisser des liens durables entre établissements autour des valeurs universelles du sport.

