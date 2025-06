Parallelle à Monaco : retour aux sources pour les frères De Bie à Sunset

Les frères Julien et Thomas de Bie, d’origine néerlandaise, ont grandi à Monaco. Ils vivent aujourd’hui à Amsterdam où ils évoluent en tant qu'artistes et compositeurs © Neel Gupta

Le duo électronique Parallelle, formé par les frères Julien et Thomas de Bie, s’est produit sur la plage du Méridien Beach Plaza à l’occasion de Sunset Monaco, le 25 mai dernier.

Un retour hautement symbolique pour les deux artistes, qui ont grandi en Principauté et pour qui ce festival représente bien plus qu’une simple date dans leur tournée internationale.

« Là où tout a commencé »

« Le Sunset, ça a été aussi un peu le début de tout », confient-ils. Présents dès la première édition du festival, ils en ont fait une véritable tradition annuelle, jusqu’à ce que leurs tournées à l’étranger les éloignent temporairement. « Depuis deux ans, on n’était pas là parce qu’on avait une tournée soit en Amérique du Sud, soit aux États-Unis », expliquent-ils, « et l’an dernier, quand Charles Leclerc a gagné à Monaco, on n’était pas là, on a eu un pincement au cœur. On s’est dit : l’année prochaine, on revient ! » Ils ont tenu promesse : le 25 mai dernier, c’est eux qui ont clôturé les festivités, sur la scène de Sunset, dans une ambiance électrique.

Depuis Monaco, leur carrière les a menés sur les scènes les plus emblématiques de la planète : Burning Man, Coachella, Tomorrowland, Pacha Ibiza… Autant de dates marquantes qui jalonnent leur parcours, sans jamais altérer leur vision artistique. « Nous avons toujours composé la musique que nous aimons, avec des sonorités positives, pleines de groove, de jazz et d’énergie », expliquent-ils. Leur évolution s’est construite avec sincérité, au fil des expériences et des rencontres : « Chaque année, il y a eu un moment fort : un morceau qui a trouvé son public, ou un concert d’envergure qui nous a permis de franchir une nouvelle étape ». Fidèles à une démarche artisanale, ils continuent de privilégier la création originale : « On tient à rester dans une approche organique. On préfère travailler à partir de sons que nous captons ou produisons nous-mêmes, plutôt que d’utiliser des musiques déjà existantes. Cela fait partie de notre identité. »

© Hanna Besiveric

Une complicité fraternelle

Leur lien fraternel est au centre de leur projet artistique. Julien et Thomas de Bie partagent bien plus que la scène : une vision commune de la musique et une synergie créative unique : « Travailler entre frères, c’est à la fois une grande chance et un véritable engagement. Il y a une connexion naturelle, mais aussi beaucoup de travail, de réflexion, d’essais. Rien n’est laissé au hasard, c’est du travail non stop », confient-ils.

Chacun apporte sa sensibilité. Julien a étudié le saxophone à l’Académie de Musique de Monaco, tandis que Thomas s’est formé au piano. Deux parcours qui ancrent leur musique dans une tradition « jazzy et soulful », tout en la propulsant dans des univers électro modernes : « On essaie toujours d’évoluer, de repousser nos limites, que ce soit dans les compositions ou sur scène. »

Si leurs performances dans les plus grands festivals internationaux ont marqué leur trajectoire de Coachella à Burning Man en passant par Tomorrowland, le duo conserve un attachement tout particulier aux lieux plus intimes : « jouer dans des clubs comme le Pacha à Ibiza ou Yard à Lisbonne fait aussi partie de ce qu’on aime. Chaque lieu apporte une ambiance différente. »

© Jose hernandez

Récemment, le duo a attiré l’attention avec sa série « A Day At », un projet immersif qui les entraîne dans des lieux communs voire atypiques (cuisines de restaurant, ateliers d’artisans, usines) pour y capturer des sons bruts et les transformer en compositions musicales : « l’idée était de capter les bruits du quotidien et d’en faire une musique vivante », expliquent-ils. À Monaco, c’est au Quai des Artistes qu’ils ont enregistré l’un de leurs tout premiers sets dans ce format. Fort de ce concept original, Parallelle a élargi l’expérience avec « A Day In », une série plus ambitieuse où ils explorent le paysage sonore entier d’une ville. De Osaka à Bangalore en Inde, en passant par Real de Catorce, au Mexique, chaque projet devient un carnet de voyage musical, mêlant documentation sonore et création artistique.

Fête de la Musique : un célèbre DJ électrisera Monaco le 21 juin