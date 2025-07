E1 Monaco : après des qualifications accrochées, la Team Blue Rising de Virat Kohli s’impose

Entre des conditions météorologiques changeantes, un fait de course et une première victoire surprise, la compétition d’E1 a tenu ses promesses ce week-end à Monaco.

La première journée des qualifications avait commencé sous un soleil radieux ce vendredi 18 juillet. Mais une collision entre les bateaux de la Team Rafa et de la Team Brazil sont venus ternir un peu la fin de journée. Plus de peur que de mal pour le pilote français de l’écurie espagnole, Tom Chiappe, qui s’est extirpé de son embarcation accidentée sans aucun dommage. Un incident de course qui a prématurément mis fin à la séance – un fait inédit dans le championnat. Rafaël Nadal, ayant assisté au crash depuis les tribunes est rapidement descendu dans les paddocks pour soutenir le jeune pilote : « J’ai eu très peur pour Tom. L’essentiel c’est qu’il soit sain et sauf. Tout le reste n’a pas d’importance », confie-t-il au micro du diffuseur.

Le châssis du bateau de la Team Rafa a été lourdement endommagé © Benjamin Godart – Monaco Tribune

Une première victoire éclatante pour la Team Blue Rising

La deuxième journée de compétition s’est déroulée samedi 19 juillet sous un temps plus couvert, avec quelques rafales de vent. Quelques heures avant la célébration de l’anniversaire des 20 ans de règne du Prince Albert II, la Principauté a vibré au rythme des Race Birds virevoltant sur l’eau. Sous les regards de LeBron James, Tom Brady, Marc Anthony, Didier Drogba, Rafael Nadal et Marcel Claure, tous présents pour soutenir leurs équipes, c’est la Team Blue Rising, incarnée par la star du cricket Virat Kohli, qui a créé la surprise en remportant sa première victoire de course E1.

Un classement bouleversé en tête

Face à une concurrence redoutable, notamment celle de la Team Brady, tenante du titre, et de la Team Brazil (Claure Group), le duo de pilotes, composé de John Peeters — sacré pilote PIF de la course — et de Sara Misir, a dominé la finale après avoir résisté aux attaques de leurs rivaux. Cette victoire propulse l’équipe à la quatrième place du classement général avec 114 points.

© François Asal – Spacesuit media

La Team Brady, grâce à sa deuxième place, reprend la tête du championnat avec un petit point d’avance sur la Team Rafa (135 contre 134 points). Une situation d’autant plus tendue que les prochaines manches à Lagos puis à Miami s’annoncent décisives pour le titre.

© Benjamin Godart – Monaco Tribune

© Shiv-Gohil – Spacesuit Media