Loin des protocoles : comment les enfants de la Princesse Stéphanie vivent leur « normalité » princière

La Princesse Staphanie et ses enfants Camille Gottlieb, Pauline et Louis Ducruet lors de la Fête du Prince en 2024 © Théo Briand - Monaco Tribune

Dans une interview exclusive à Vanity Fair, Louis et Pauline Ducruet ainsi que Camille Gottlieb racontent leur enfance à l’écart du protocole et leurs ambitions personnelles.

Ils appellent Grace Kelly « Mémé des anges », révèle Vanity Fair dans un article paru le 22 juillet. Cette familiarité affectueuse en dit long sur l’éducation reçue par les trois enfants de la princesse Stéphanie. Loin de l’étiquette inflexible des cours européennes – comme c’est le cas du Royaume-Uni – Louis (32 ans), Pauline (31 ans) et Camille Gottlieb (26 ans) ont grandi dans une Principauté « normale », comme ils aiment à le répéter.

Une enfance préservée

Cette normalité revendiquée, ils la doivent à leur mère qui, après son passage éclair dans la chanson avec le mythique Ouragan, s’est détournée de l’attention médiatique pour se consacrer à ses enfants et ses œuvres caritatives. Nés à Monaco, Louis, Pauline et Camille ont passé une grande partie de leur enfance à Auron, dans le Mercantour, puis en Suisse pendant le bref mariage de Stéphanie avec un membre du cirque Knie.

Des parcours assumés

Cette liberté, ils l’ont mise à profit pour construire leurs propres trajectoires. Pauline s’est ainsi lancée dans la mode, créant sa griffe Alter Designs après des études à l’Istituto Marangoni et à la prestigieuse Parsons School de New York. « Quand on arrive à New York, Monaco semble tellement loin. Là-bas, j’étais Pauline, étudiante qui voulait être designer », raconte-t-elle.

« Il y a toujours eu de l’espace pour le développement de nos intérêts personnels », confie-t-elle encore après avoir présenté début mai une nouvelle collection de maillots de bain inspirée directement de Pool Position, le label iconique lancé en 1985 par sa mère.

Louis, père de deux petites filles et « papa hyper présent », s’épanouit dans le football. Après un passage au recrutement de Nottingham Forest, il dirige aujourd’hui les Barbagiuans, l’équipe amateur créée par Albert II, baptisée avec humour d’après les raviolis frits locaux. L’équipe organise désormais la Fight Aids Cup au profit de l’association de Stéphanie.

Camille, la benjamine à la chevelure blonde et aux yeux clairs, aux allures de la Princesse Grace, a créé CMC Consulting et milite activement contre l’alcool au volant avec son association Be Safe Monaco. « J’ai mon franc-parler, avec un côté un peu fofolle de temps en temps, et un côté plus officiel », assume-t-elle.

L’héritage en héritage

Malgré cette quête de normalité, l’histoire familiale reste omniprésente. « Ma mère nous a toujours dit qu’il est impossible d’avoir la vie qu’on a sans remercier notre grand-père, qui a tout donné pour que Monaco soit ce qu’il est aujourd’hui », rappelle Camille Gottlieb, qui n’a assisté à sa première fête nationale qu’en 2021.

À l’occasion d’une soirée organisée par Vanity Fair au Monte Carlo Beach pour la sortie d’un numéro spécial consacré à Monaco et Grace Kelly, les trois enfants se sont retrouvés le 22 juillet, aux côtés notamment de Paul Pogba et d’Antoine Zeghdar