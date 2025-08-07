La Compagnie des Autobus de Monaco alerte contre une nouvelle arnaque aux fausses cartes de transport

Il faut être très vigilant en achetant sa carte de bus monégasque © Monaco Tribune

Attention arnaque : la CAM signale des posts frauduleux promettant des trajets illimités sur les réseaux sociaux

Une nouvelle campagne d’escroquerie cible les usagers des transports en commun monégasques via Facebook. Des posts frauduleux annoncent la possibilité d’obtenir une carte de transport CAM avec trajets illimités pour seulement deux euros par mois pendant six mois.

Cette offre alléchante cache en réalité une arnaque sophistiquée visant à récupérer les données personnelles et bancaires des victimes. La Compagnie des Autobus de Monaco et les autorités mettent en garde contre cette escroquerie.

L’objectif des cybercriminels est clair : collecter un maximum de données en exploitant l’attractivité d’une offre de transport à prix cassé. Une fois les informations saisies sur ces fausses pages, les escrocs peuvent les utiliser à des fins frauduleuses.

La CAM, cible récurrente d’arnaques numériques

Ce n’est pas la première fois que la Compagnie des Autobus de Monaco fait l’objet d’escroqueries en ligne. En octobre 2024, une arnaque similaire proposait déjà des cartes et trajets gratuits via une fausse page Facebook intitulée « Offre spéciale pour les résidents de Monaco ». L’été dernier, une autre tentative promettait des cartes de bus à trois euros.

Ces arnaques récurrentes, de type phishing, rappellent que la menace cyber pèse toujours autant sur les particuliers et les entreprises. En janvier dernier, le Gouvernement Princier avait même appelé à la plus grande vigilance concernant les appels et mails provenant de sources non-officielles.

Que faire si vous êtes victime ?

Les personnes ayant communiqué leurs données sont invitées à contacter immédiatement la cellule cyber de la Sûreté Publique ou à écrire à cyber@gouv.mc.

Pour vos déplacements quotidiens, seuls le nouveau site officiel www.cam.mc et l’application Monapass font foi. Toute autre offre doit être considérée comme suspecte.