Découvrir Monaco
Monaco Tribune Répertoire - CélébritésCélébrités
Monaco Tribune Répertoire - CultureCulture
Monaco Tribune Répertoire - ÉvènementsÉvènements
Monaco Tribune Répertoire - Informations LocalesInformations Locales
Monaco Tribune Répertoire - Monaco Dans Le MondeMonaco Dans Le Monde
Monaco Tribune Répertoire - SortirSortir
Monaco Tribune Répertoire - Structures SportivesStructures Sportives
Monaco Tribune Répertoire - TourismeTourisme
Publicité »
Vidéos Podcasts
Logo de Monaco Tribune / Lien vers la page d'accueil
Brève

Le Prince Albert II clôture le Mondial du Théâtre : 18 pays réunis pour célébrer le théâtre amateur

Par Estelle Imbert
Publié le 29 août 2025
1 minute de lecture
Le Prince Albert II
Cette année, 18 pays ont participé à cette manifestation culturelle © Direction de la Communication / Stéphane Danna
Par Estelle Imbert
- 29 août 2025
1 minute de lecture

Le 18ème Festival Mondial du Théâtre s’est clôturé mercredi soir au Yacht-Club de Monaco en présence du Prince Albert II, après une semaine d’échanges artistiques entre troupes du monde entier.

Cette édition 2025 a réuni des compagnies venues des cinq continents pour célébrer le théâtre amateur dans la Principauté. Organisé tous les quatre ans par le Studio de Monaco, cet événement unique en son genre existe depuis 1957. Il bénéficie du soutien du Gouvernement Princier et promeut le dialogue interculturel à travers le théâtre amateur. Contrairement à d’autres manifestations, ce festival n’est pas un concours, mais une rencontre artistique où chaque troupe présente sa vision du théâtre.

Festival Mondial du Théâtre
18ᵉ Festival Mondial du Théâtre
© Direction de la Communication / Stéphane Danna

Les 18 pays participants ont offert au public monégasque une diversité de formes théâtrales. Chaque compagnie s’est produite deux soirs consécutifs, soit au Théâtre des Variétés, soit au Théâtre Princesse Grace. Les représentations débutaient à 18 heures avec trois spectacles par soirée, séparés par des entractes de 30 minutes.

Le Prince Albert II exprime sa solidarité face aux incendies meurtriers en Espagne et au Portugal

Festival Mondial du Théâtre
© Direction de la Communication / Stéphane Danna

Au-delà des spectacles, un vrai échange culturel

Ce festival a également proposé des ateliers animés par des spécialistes internationaux et des colloques réunissant critiques, metteurs en scène, acteurs et public. Ces moments d’échange ont permis aux participants de discuter des spectacles de la veille et de partager leurs expériences théâtrales.

La prochaine édition du Mondial du Théâtre aura lieu en 2029.