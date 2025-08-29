Le Prince Albert II clôture le Mondial du Théâtre : 18 pays réunis pour célébrer le théâtre amateur

Cette année, 18 pays ont participé à cette manifestation culturelle © Direction de la Communication / Stéphane Danna

Le 18ème Festival Mondial du Théâtre s’est clôturé mercredi soir au Yacht-Club de Monaco en présence du Prince Albert II, après une semaine d’échanges artistiques entre troupes du monde entier.

Cette édition 2025 a réuni des compagnies venues des cinq continents pour célébrer le théâtre amateur dans la Principauté. Organisé tous les quatre ans par le Studio de Monaco, cet événement unique en son genre existe depuis 1957. Il bénéficie du soutien du Gouvernement Princier et promeut le dialogue interculturel à travers le théâtre amateur. Contrairement à d’autres manifestations, ce festival n’est pas un concours, mais une rencontre artistique où chaque troupe présente sa vision du théâtre.

Les 18 pays participants ont offert au public monégasque une diversité de formes théâtrales. Chaque compagnie s’est produite deux soirs consécutifs, soit au Théâtre des Variétés, soit au Théâtre Princesse Grace. Les représentations débutaient à 18 heures avec trois spectacles par soirée, séparés par des entractes de 30 minutes.

Au-delà des spectacles, un vrai échange culturel

Ce festival a également proposé des ateliers animés par des spécialistes internationaux et des colloques réunissant critiques, metteurs en scène, acteurs et public. Ces moments d’échange ont permis aux participants de discuter des spectacles de la veille et de partager leurs expériences théâtrales.

La prochaine édition du Mondial du Théâtre aura lieu en 2029.