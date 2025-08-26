Monaco ouvre les candidatures pour les bourses d’études 2025-2026

Les futurs étudiants monégasques et résidents ont désormais un mois pour constituer leur dossier de demande de bourse.

Le Gouvernement Princier vient d’annoncer l’ouverture officielle des candidatures pour les aides financières destinées aux études supérieures et à la formation professionnelle. Les aspirants bénéficiaires disposent d’un délai strict jusqu’au vendredi 26 septembre à 14h00 pour soumettre leur demande de bourse d’études.

La Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports (DENJS) encourage l’utilisation des téléservices via la plateforme MonGuichet.mc. Cette dématérialisation vise à simplifier les démarches administratives tout en maintenant l’accessibilité pour les personnes ne disposant pas d’outils numériques. L’option papier demeure possible auprès des services gouvernementaux situés promenade Honoré II.

Des critères d’éligibilité précis

L’attribution de ces aides financières reste conditionnée à plusieurs exigences. Les candidats doivent justifier soit de la nationalité monégasque, soit d’un lien familial avec un ressortissant de la Principauté, soit d’une résidence continue de dix années minimum sur le territoire.

Concernant les limites d’âge, la barre est fixée à 28 ans pour les bourses d’études universitaires et à 50 ans pour celles de promotion sociale. Une particularité notable : les étudiants ayant atteint 28 ans peuvent continuer à percevoir leur aide s’ils n’interrompent pas leur cursus.

Le dispositif se divise en deux volets complémentaires. D’une part, les bourses d’études classiques accompagnent les parcours universitaires traditionnels. D’autre part, les bourses de promotion sociale soutiennent la formation continue des actifs, avec une échéance plus souple calée sur le calendrier de chaque formation.