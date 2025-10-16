Le Prince Albert II soutient la deuxième édition du Chokolashow

Cet événement a permis de récolter 9 300 euros au profit de neuf associations caritatives monégasques.

Le Méridien Beach Plaza a accueilli les 13 et 14 octobre la deuxième édition du Chokolashow. Le Prince Albert II a honoré de sa présence cette manifestation qu’il parraine officiellement. Le Souverain a examiné les huit œuvres gravées sur plaques de chocolat, créées par des artistes internationaux autour d’un thème nautique.

L’initiative de l’Association Monaco International Hub, dirigée par la journaliste Maria Bologna, a réuni créateurs, chocolatiers et acteurs de la solidarité. Chaque artiste a interprété librement un symbole marin sur support chocolaté.

© Frédéric Nebinger / Palais princier

Le Prince Albert II a reçu un tableau tridimensionnel de la main de la jeune artiste Giorgia Tessarollo. Il a également signé un lingot de chocolat encapsulé dans de la résine par la joaillerie Caffaro Rore. Cette pièce unique renferme près de quatre carats de diamants en suspension.

Le Prince Albert II et la Princesse Caroline remettent les prix aux trois lauréats de la Fondation Prince Pierre

Une collecte au service des associations

© Frédéric Nebinger / Palais princier

La vente aux enchères orchestrée par Wannenes a généré 9 300 euros. Cette somme bénéficiera à neuf structures dont Action Innocence, Fight Aids Monaco, la Fondation Flavien, Les Enfants de Frankie, l’association de Bienfaisance Eugenio Benedetti Gaglio, la SPA de Monaco, Monaco International Hub, AVIP (Association monégasque d’Aide aux Victimes et aux Personnes vulnérables) ainsi que la Fondation Prince Albert II de Monaco.

Tony Belfatto a décroché le prix du public. Son œuvre a séduit les visiteurs du village Chokolashow, installé pendant deux jours au bord de mer.

© Frédéric Nebinger / Palais princier

L’édition 2026 rendra hommage à la dynastie Grimaldi. Un portrait du Prince Albert II réalisé par Marcos Marín annonce déjà cette troisième édition prévue entre octobre et novembre.