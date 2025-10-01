Monaco élargit son réseau diplomatique avec Trinité-et-Tobago

Isabelle Berro-Amadeï, ministre monégasque des Relations extérieures et de la Coopération, et son homologue trinidadien Sean Sobers © DR

La Principauté renforce ses relations internationales en nouant des liens officiels avec la nation caribéenne.

Monaco a officialisé ses relations diplomatiques avec la République de Trinité-et-Tobago le 24 septembre dernier, lors d’une cérémonie qui s’est tenue à New York. Une signature qui est intervenu dans le cadre de la 80ème Assemblée générale de l’ONU, démontrant l’importance accordée par les deux États à ce rapprochement.

Isabelle Berro-Amadeï, ministre monégasque des Relations extérieures et de la Coopération, et son homologue trinidadien Sean Sobers, qui dirige également La Communauté caribéenne (CARICOM) – une organisation internationale régionale dont sont membres plusieurs États des Caraïbes – ont paraphé le communiqué conjoint au siège de la mission permanente de Trinité-et-Tobago.

Vers une coopération multilatérale renforcée

Les deux territoires, bien que géographiquement éloignés, partagent plusieurs préoccupations communes. Les discussions ont notamment porté sur le développement touristique, secteur vital pour les deux économies, ainsi que sur les questions sportives et les défis liés aux espaces maritimes.

Au-delà de l'établissement formel de relations bilatérales, les deux ministres ont manifesté leur intention d'intensifier leur collaboration au sein des organisations internationales. Cette dimension multilatérale revêt une importance particulière pour Monaco, qui cherche constamment à faire entendre sa voix sur la scène mondiale.

Trinité-et-Tobago, membre actif de la CARICOM et acteur reconnu dans les Caraïbes, représente pour la Principauté une porte d’entrée stratégique vers cette région en pleine évolution. Cette reconnaissance mutuelle ouvre la voie à de futures collaborations dans des domaines encore à explorer, confirmant la politique d’ouverture diplomatique menée par Monaco depuis plusieurs années.