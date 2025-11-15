Entretenir ses baskets et sneakers : les gestes essentiels pour prolonger leur éclat et leur durée de vie

L'entretien régulier de vos baskets permet de prolonger leur durée de vie © Huy Le - Unsplash

Elles nous suivent partout, du bitume chaud de Monaco aux escapades du week-end. Entretenir ses baskets, c’est prolonger une relation : celle entre la forme, la matière et le mouvement.

Qu’elles foulent les sentiers du littoral, les ruelles et trottoirs du Rocher ou bien les rues de Fontvieille à l’occasion de la No Finish Line – qui débute ce 15 novembre – nos baskets sont les témoins de nos foulées urbaines. Et pourtant, rares sont ceux qui leur accordent l’attention qu’elles méritent. Pour qu’elles conservent allure et confort, un entretien régulier s’impose. Monaco Tribune vous partage ses conseils et astuces de grand-mère à adopter !

1. Redonner la forme avant de redonner l’éclat

Avant tout nettoyage, on redresse la silhouette. Retirez les lacets, les semelles intérieures, et insérez des embauchoirs ou du papier non encré. Ce geste simple, souvent négligé, permet d’éviter l’affaissement et de préserver la ligne originale du modèle. La chaussure, comme un corps, doit retrouver sa posture avant de se refaire une beauté.

2. Dépoussiérer pour repartir à zéro

Avant de savonner, on nettoie à sec. Munissez-vous d’une brosse douce — une vieille brosse à dents peut faire l’affaire — et éliminez poussière, gravillons et salissures. Commencez par la semelle, remontez vers les coutures, puis l’empeigne (partie supérieure de la chaussure du cou-de-pied jusqu’à la pointe). Cette étape prépare le terrain : laver sans dépoussiérer reviendrait à sceller la saleté dans la fibre.

Toutes les matières ne méritent pas un traitement identique © Pexels

3. Nettoyer selon la matière

Chaque texture appelle un geste, une attention particulière. Pas besoin de produits chimiques spéciaux, quelques mélanges simples suffisent.

Toile ou mesh : de l’eau tiède, un savon doux, un pinceau léger. Rincez et laissez sécher à l’air libre.

: de l’eau tiède, un savon doux, un pinceau léger. Rincez et laissez sécher à l’air libre. Cuir : le cuir, comme la peau, s’entretient pour rester souple. Il n’aime pas l’eau et il ne faut donc jamais immerger la chaussure. Avec un chiffon humide et du savon de marseille frottez délicatement la surface.

: le cuir, comme la peau, s’entretient pour rester souple. Il n’aime pas l’eau et il ne faut donc jamais immerger la chaussure. Avec un chiffon humide et du savon de marseille frottez délicatement la surface. Suède et nubuck : bannissez l’eau, préférez la brosse crêpe et la gomme spéciale. Ces matières, si vivantes au toucher, se préservent dans la délicatesse.

Pour les semelles, souvent plus rigides, vous pouvez utiliser un mélange de « pierre blanche » – composé d’argile et de savon. Savonez à la brosse douce pour enlever les crasses dans les rainures.

4. Nettoyer les lacets

La plupart des lacets immaculés ne le reste pas longtemps. Pourtant, il suffit de les plonger dans une eau très chaude dans laquelle on vient ajouter une cuillère de percarbonate de soude. Cette poudre mélangée à l’eau, aussi utilisée pour laver son linge, va nettoyer les impuretés. Retirez vos lacets une fois l’eau refroidie.

L’entretien peut se faire avec un équipement ménager classique © Polina Tankilevitch – Pexels

5. Laisser respirer : l’art du séchage

Inutile de précipiter les choses. Le séchage est une étape silencieuse, mais essentielle. Oubliez le radiateur ou le soleil direct : l’air ambiant fera mieux le travail. Huit heures au minimum dans un lieu aéré suffisent à stabiliser la matière. Pour les odeurs persistantes saupoudrez l’intérieur de la chaussure de bicarbonate de soude et laissez reposer une nuit. Tapotez pour vider ensuite dans votre poubelle : bonus absorption également des effluves de vos déchets.

6. Protéger pour durer

Un spray imperméabilisant pour la toile ou le suède, une crème nourrissante pour le cuir : c’est la touche finale. Elle crée une barrière invisible contre l’humidité et la poussière. Pour prolonger leur éclat, alternez vos paires. Les baskets, elles aussi, ont besoin de repos.

Entretenir ses baskets n’a rien d’un geste spectaculaire. C’est une routine discrète et régulière à adopter. Un brossage rapide après chaque sortie, un nettoyage complet chaque mois, une protection périodique : ces gestes répétés donnent à vos chaussures un éclat durable.