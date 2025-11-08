Hugo Micallef va défier l’Irlandais Sean McComb pour le titre européen IBF à Monaco

Le boxeur monégasque affrontera son adversaire le plus coriace le 6 décembre à la Salle des Étoiles, avec en jeu une ceinture continentale qui pourrait propulser sa carrière.

Monaco accueille samedi 6 décembre un événement majeur pour la boxe locale. Hugo Micallef, surnommé The Fresh Prince of Monaco, monte sur le ring de la Salle des Étoiles face à l’Irlandais Sean McComb. Les deux super-légers s’affronteront sur dix rounds pour décrocher le titre européen de l’International Boxing Federation, l’une des quatre grandes fédérations mondiales aux côtés de la WBA, WBC et WBO.

Matchroom Boxing, promoteur de renommée mondiale, organise la soirée qui sera diffusée sur la plateforme DAZN. McComb apporte une expérience redoutable avec vingt victoires dont cinq par KO et deux matchs nuls au compteur. Le gaucher irlandais pratique une boxe de pression constante avec un volume de coups élevé. Il a affronté des adversaires solides dans plusieurs pays européens.

© Frédéric Nebinger / Direction de la Communication

Un parcours sans faute pour le Monégasque

Hugo Micallef, 26 ans, a démarré sa carrière professionnelle en septembre 2021. Depuis, il a enchaîné onze victoires consécutives avec trois arrêts avant la limite. Cette confrontation représente son plus grand test depuis le passage chez les pros. Une victoire à domicile ouvrirait des perspectives significatives sur les scènes européenne et mondiale.