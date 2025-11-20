Découvrir Monaco
La Princesse Charlène, le Prince Albert II et leurs enfants tout en élégance pour la Fête Nationale monégasque

Publié le 20 novembre 2025
Famille Princière
La famille princière unie pour la Fête Nationale monégasque © Michaël Alesi / Palais princier
La Principauté était réunie dans la joie en ce mercredi 19 novembre, jour de Fête Nationale, célébrée en grandes pompes par le Souverain, son épouse et leurs enfants, revêtus de leur plus bel habit de gala.

Quelques heures après les festivités, le Prince Albert II, son épouse la Princesse Charlène, ainsi que leurs enfants, le Prince Héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella, ont pris la pose pour immortaliser cette journée exceptionnelle.

La Princesse Charlène, le Prince Albert II et leurs enfants, le Prince Jacques et la Princesse Gabriella © Michaël Alesi / Palais princier
La Princesse Stéphanie et sa fille Camille célèbrent la Fête Nationale auprès des aînés

Des tenues complémentaires

Pour l’occasion, les tenues de la Princesse Gabriella et de la Princesse Charlène fonctionnaient en duo. L’une portant une robe rouge tandis que sa mère avait opté pour un tailleur immaculé Armani, en mémoire du couturier italien, décédé en septembre qui avait signé sa robe de mariage. De son côté, le Prince Albert II se pare d’un ensemble traditionnel et son fils, le Prince Héréditaire Jacques choisit de conserver celle de l’année dernière.

Ce 19 novembre 2025 s’avère être une année particulière puisque l’on célèbre le vingtième anniversaire de l’accession du Souverain sur le trône monégasque, succédant ainsi à son père le Prince Rainier III. La « Fête du Souverain » est célébrée chaque année depuis 1952.

© Michaël Alesi / Palais princier