Ambre Gstalder, le visage de l’information monégasque sur TVMonaco

Depuis trois ans, la journaliste présente le journal télévisé de TVMonaco, chaîne publique de la Principauté diffusée notamment dans plus de 200 pays via TV5 Monde. Portrait d’une professionnelle passionnée.

Il est 18 h 50 dans les locaux de TVMonaco, à Fontvieille. Ambre Gstalder surgit en régie, vérifie une dernière fois son conducteur, avale une gorgée d’eau – « toujours peur de tousser », confie-t-elle – et s’installe sur le plateau face à sept caméras. Dans dix minutes, le générique lancera la troisième saison du JT « L’Actu » qu’elle incarne chaque soir de la semaine. Pour cette trentenaire, le moment où elle prend place face caméra reste « le meilleur de la journée ».

Sa journée démarre aux alentours de 9 h 30 par une conférence de rédaction avec le directeur de l’information et la dizaine de journalistes qui composent l’équipe. Le point sur les sujets en cours, les angles à travailler. Puis chacun part en tournage, sauf elle : Ambre Gstalder reste au bureau pour « écrire les lancements et retravailler les angles avec les journalistes ». L’après-midi est consacré à l’écriture du journal, au mot près, du « bonjour » au « au revoir ».

© TVMonaco

« La feuille blanche, c’est ce qui peut me tétaniser »

Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, ce n’est pas le direct qui génère le plus de stress chez la présentatrice. Sa plus grande angoisse ? « Le manque d’inspiration pour écrire », lâche-t-elle. Car à 19 h, « le générique part, écrit ou pas ». Une contrainte temporelle que ne connaissent pas de la même manière ses confrères de la presse écrite.

Élevée par sa mère et ses grands-parents, la télévision toujours allumée, Ambre Gstalder a développé très tôt une passion pour l’information. Aujourd’hui encore, elle ne peut « passer une journée sans regarder les infos ». Celle qui se destinait initialement au journalisme sportif a finalement bifurqué vers l’actualité générale, mais avec un objectif intact : présenter un journal télévisé.

Du Proche-Orient au Rocher : l’art de la transition

Diffusé sur TV5 Monde dans près de 200 pays, une volonté du Prince Albert II renouvelée lors de la visite du président Macron en juin dernier, le JT de TVMonaco doit jongler entre actualité internationale et vie locale. Un exercice délicat, reconnaît la présentatrice : « passer de la guerre en Ukraine ou au Proche-Orient à des sujets monégasques, au registre différent, demande un vrai travail d’ajustement ».

Pour négocier ces virages éditoriaux, elle a développé sa propre méthode : des « phrases de transition plus douces » et un ton « crescendo, qui va du sérieux au sourire ». L’objectif : ne jamais brusquer le téléspectateur. Un savoir-faire indispensable pour une chaîne qui ambitionne de faire rayonner la Principauté bien au-delà de ses 2 km².

Le décor du plateau de TVMonaco a entièrement été construit en matériaux écoresponsables, recyclés ou de seconde main © TVMonaco Ils sont une dizaine de journalistes à préparer ce rendez-vous quotidien. En régie, les équipes s’affairent. © TVMonaco

Sur un voilier avec le Prince Albert II, malgré le mal de mer

Parmi les quelque 800 JT présentés en trois ans, une interview se distingue : celle du Prince Albert II, réalisée en juin dernier à bord d’un voilier en marge du Blue Economy and Finance Forum et de l’UNOC. Un défi multiple : sujette au mal de mer, la journaliste a dû composer avec « beaucoup de Mercalm et de café pour contrer les effets de somnolence ». Le cocktail a fonctionné.

Au-delà des conditions de tournage, c’est une phrase du Souverain qui l’a marquée. Interrogé sur le désintérêt de certaines grandes puissances pour l’environnement, le Prince Albert II a confié : « Ça ne me désespère pas, mais ça m’afflige. »

Des mots qui résonnent encore dans la mémoire de la journaliste : « On a l’habitude d’entendre le Prince Albert II employer ces termes à la tribune de l’ONU, face aux grandes puissances. Mais le fait de me l’avoir dit à moi, en face, m’a beaucoup marqué »

Sur les sujets environnementaux justement, l’un des piliers de la ligne éditoriale de TVMonaco, Ambre Gstalder défend une approche mesurée. Pas question de sermonner : « Je ne m’estime pas légitime à dire aux téléspectateurs de changer de voiture », tranche-t-elle. Son rôle ? « Proposer des clés, montrer des pistes, sans obliger. »

Le Prince Albert II au micro de Ambre Gstalder en marge de l’UNOC l’été dernier © TVMonaco

Une formule enrichie

Depuis la rentrée 2025, TVMonaco a fait évoluer la formule de son JT : davantage d’invités quotidiens et des éditions délocalisées. La Fête nationale 2025 a notamment été le terrain de jeu de cette nouvelle approche : pour la première fois, la présentatrice a présenté l’édition depuis la place du Palais. Résidente de Monaco depuis dix ans, elle connaît « par cœur le déroulé et la symbolique » de cette journée. Accompagnée d’un historien pour enrichir le décryptage en direct, elle s’est « régalée ».

À l’approche des fêtes, Ambre Gstalder s’apprête à relever un nouveau défi : présenter quatre émissions depuis le village de Noël aux côtés de Sébastien Serrano. Les enregistrements, ouverts au public, auront lieu ce mercredi 10 et lundi 15 décembre à partir de 20 h, pour une diffusion le 15 décembre à 20h20 et les 16, 17, 18 décembre à 19h35. Un registre plus léger, en public, qui lui ajoute « une petite pression ». Mais elle sourit : elle est « bien entourée ». Puis elle file préparer son prochain direct. Le générique n’attend pas.