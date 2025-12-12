Ligue 1 : Pogba potentiel capitaine, le point sur l’effectif, l’adversaire… L’AS Monaco fait le point avant le déplacement à Marseille

Deux jours avant un déplacement important au Vélodrome, Sébastien Pocognoli et Lamine Camara se sont présentés face aux médias.

Sous le regard attentif de Thiago Scuro, directeur sportif de l’AS Monaco, présent aux côtés des journalistes dans la salle de conférence, le technicien belge et son milieu se sont dit prêts et confiants avant ce rendez-vous crucial de la 16ème journée de Ligue 1, face au troisième du classement.

Pogba, futur capitaine ?

Resté sur le banc contre Galatasaray, en raison d’une « petite tension au niveau de son genou », Paul Pogba reste incertain pour le déplacement à Marseille. Pocognoli a salué l’attitude du champion du monde 2018 lors de la victoire des rouge et blanc cette semaine : « Je lui ai demandé d’avoir une bonne énergie sur le banc et il l’a fait. Il a toute la légitimité de le faire. »

Pogba pour sa première au Louis II © AS Monaco

Apprécié par l’ensemble du vestiaire pour ses qualités humaines et son humilité, son entraîneur a même indiqué qu’il faisait partie du groupe des six capitaines du club, en compagnie de Denis Zakaria, Thilo Kehrer, Maghnes Akliouche, Lukas Hradecky et Éric Dier.

Le défi marseillais

Concernant l’OM, Pocognoli a insisté sur l’approche collective : « On pense au collectif de Marseille et au nôtre. On a toujours un plan de jeu pour réduire leurs points forts. On va aller à Marseille avec beaucoup de confiance. » Interrogé sur Mason Greenwood, meilleur buteur du championnat, Lamine Camara a affiché sa détermination : « C’est un très bon joueur. Quand tu joues contre des joueurs comme ça, tu as envie de te montrer. »

Malgré l’importance de cette rencontre, le technicien belge de l’AS Monaco refuse toutefois de parler de match crucial : « C’est un match important, mais ce n’est pas encore un moment crucial. On peut aussi faire une série sur la phase retour qui nous permettra de recoller. » Au classement, l’AS Monaco est pour le moment reléguée à six longueurs de l’Olympique de Marseille.

Camara, un retour qui fait du bien

Les récentes victoires contre le PSG et Galatasaray riment avec le retour de Lamine Camara aux affaires. Le milieu sénégalais a évoqué son excellente connexion avec Denis Zakaria : « Ça fait maintenant deux ans qu’on joue ensemble, je me sens vraiment bien à côté de lui. Il m’apporte de la sérénité, la confiance, son expérience. »

Son entraîneur apprécie son profil et est persuadé qu’il est promis à une grande carrière : « Il me donne envie de me dépasser au quotidien pour le pousser. Je suis persuadé qu’il peut encore s’améliorer balle au pied et dans la surface adverse pour être plus décisif. » Le coach a salué sa capacité à haranguer ses coéquipiers : « Il est très important et ambitieux, il partage cette ambition avec la voix. Lamine sent qu’il donne tout, et pousse tout le monde dans son sens. »

Le milieu de terrain sénégalais a reconnu qu’il pouvait parfois laisser ses émotions prendre le dessus sur le terrain. Face au PSG, sa non-exclusion après son gros tacle sur le gardien Lucas Chevalier avait fait énormément réagir : « Ce n’était pas volontaire, c’est l’arbitre qui décide. » Un Lucas Chevalier qu’il devrait retrouver lors de la Coupe du Monde 2026, tout comme son coéquipier Maghnes Akliouche (on l’espère), puisque la France affrontera le Sénégal en phase de poules : « On en parle tout le temps avec Maghnes. Je lui mets beaucoup de coups à l’entraînement pour qu’il commence à avoir peur. » a-t-il plaisanté.

Balogun et Zakaria, indispensables de Pocognoli

L’entraîneur monégasque a salué la forme actuelle de son attaquant américain. « À mon arrivée, on lui a donné beaucoup de confiance et il a répondu présent. » Le staff travaille avec lui sur la finition, la prise d’information et la position du gardien, même si « sa débauche d’énergie peut parfois lui faire perdre un peu de lucidité. » Pocognoli espère également qu’il pourra davantage se connecter à ses partenaires, notamment s’il décide d’évoluer avec un deuxième attaquant. Déjà auteur de trois buts consécutifs en Ligue des Champions, l’avant-centre peut compter sur le retour de Zakaria pour le lancer en profondeur.

Sébastien Pocognoli et Folarin Balogun heureux © AS Monaco

Capitaine et de retour dans le 11 de départ, le suisse fait du bien à l’ASM. « Il a cette capacité à courir dans les deux sens, en attaquant et en défendant. » a souligné son entraîneur. Le technicien belge a révélé qu’il espérait faire progresser le Suisse « balle au pied, qu’il utilise ses grandes foulées vers l’avant. » Avec Zakaria sur le terrain l’ASM montre un tout autre visage, et surtout le milieu de terrain permet à toute son équipe d’être agressif vers l’avant.

Avant ce déplacement au Vélodrome, l’AS Monaco a retrouvé un effectif quasi-complet, seul Ansu Fati manquera à l’appel. L’an dernier au Vélodrome, l’AS Monaco s’était inclinée en fin de match sur un pénalty de Greenwood. Reste à confirmer sur le terrain une dynamique retrouvée pour conclure une semaine qui pourrait être parfaite et passer les fêtes de fin d’année en étant dans le bon wagon du championnat !