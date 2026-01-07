Charles Leclerc : les confidences sur ses fiançailles et la célébrité

Charles Leclerc et Alexandra Saint Mleux ont assisté à la victoire de l'AS Monaco Basket le 26 décembre © AS Monaco Basket

Le pilote monégasque de Ferrari a évoqué dans une interview au média Racer l’évolution de sa notoriété depuis ses débuts en Formule 1 et les raisons qui l’ont poussé à rendre publiques ses fiançailles avec Alexandra Saint Mleux.

Arrivé en Formule 1 en 2018 chez Alfa Romeo avant de rejoindre Ferrari dès 2019, Charles Leclerc a vu sa popularité exploser au fil des années. Dans une interview au média anglais Racer, le Monégasque de 28 ans décrit trois phases distinctes dans son rapport à la notoriété.

« Ma vie a vraiment beaucoup changé », confie-t-il à Racer. « Je suis passé par trois phases. Évidemment, il y a la première phase où vous n’êtes encore personne, les gens ne vous reconnaissent pas vraiment. […] La deuxième phase, c’est quand on vous arrête de plus en plus souvent. Au début, c’est quelque chose que vous appréciez. […] Et puis la troisième phase, c’est quand peut-être vous souhaitez un peu plus d’intimité sur certains aspects. »

Une évolution qu’il avait déjà évoquée avant le Grand Prix de Monaco 2025, admettant que se déplacer dans la Principauté était devenu plus compliqué depuis ses débuts. Malgré cette perte d’intimité, le pilote de Ferrari reste positif : « J’ai tellement de chance de faire ce que j’aime, dans l’équipe pour laquelle j’ai toujours rêvé de piloter, avec autant de soutien partout. »

L’importance de la famille

Au-delà de la célébrité, c’est le besoin de normalité qui manque parfois au Monégasque. « Parfois, on veut juste passer un moment avec sa mère, être normal et vivre une vie normale, et c’est un peu plus difficile maintenant », confie-t-il.

En novembre dernier, Leclerc a annoncé ses fiançailles avec Alexandra Saint Mleux dans une demande en mariage très romantique impliquant leur teckel Léo. Un choix délibéré de partager cette nouvelle : « C’est agréable de partager ces moments positifs avec ceux qui nous suivent. » Le couple, très présent dans la vie monégasque, a récemment assisté à la victoire de l’AS Monaco Basket contre le Real Madrid.

© AS Monaco Basket © Antoine Truchet

Séparer la piste et la vie personnelle

Le pilote reconnaît également la difficulté de ne pas ramener les émotions du circuit à la maison : « Si j’ai une très mauvaise course, je rentre abattu. Si j’ai une bonne course, je rentre plus heureux. » Sa solution ? « Après chaque course, mon objectif est de repartir de zéro, que ce soit une bonne ou une mauvaise course. »

Le Monégasque a terminé la saison 2025 de Formule 1 à la cinquième place du championnat du monde des pilotes avec 242 points, inscrivant sept podiums au cours de l’année.