Du karting solidaire à Monaco : une course caritative au profit des enfants malades

La première course caritative de l'association Dub'Kart Racing a été organisée sur le circuit du Castellet © Ludivine Dubois

Une famille antiboise organise une course de karting solidaire au cœur de Fontvieille, dont l’intégralité des bénéfices sera reversée à la Fondation Princesse Grace.

Casque vissé sur la tête, volant en main : le 23 janvier 2026, chaque tour de piste à Fontvieille sera un geste pour les enfants hospitalisés. L’association Dub Kart Racing, fondée le 27 août 2024, organise sa prochaine course caritative à partir de 19h au complexe Box98 de Fontvieille. L’intégralité des bénéfices sera reversée à la Fondation Princesse Grace, œuvre historique de la Principauté qui accompagne les enfants hospitalisés et leurs familles depuis 1964.

Derrière cette initiative se trouve une histoire intime. Un an après l’annonce de la maladie de leur fils Enzo, diagnostiqué d’une tumeur cérébrale associée à une forme rare d’épilepsie, Ludivine Dubois et sa famille ont créé cette association. « Dans cette période extrêmement difficile, deux associations nous ont tendu la main. Sans elles, nous serions tombés dans un gouffre dont il aurait été difficile de sortir. C’est cette expérience — intime, brutale, fondatrice — qui nous a donné une certitude : il fallait rendre ce que nous avions reçu », nous confie Ludivine Dubois.

Ludivine Dubois et sa famille ont fondé l’association Dub’Kart Racing suite à l’annonce de la maladie de son fils Enzo © DR

Le karting comme vecteur de solidarité

Le choix du karting n’est pas anodin pour cette famille passionnée de sport automobile. « Nous avons choisi le karting non seulement parce que nos enfants en sont passionnés, explique la fondatrice mais aussi pour casser les codes d’un milieu souvent perçu comme fermé, compétitif, parfois macho, et montrer qu’il peut devenir un espace de solidarité ».

© Ludivine Dubois

À Box98, chaque véhicule dispose d’un arceau, d’une ceinture de sécurité et d’un écran digital embarqué sur le volant © Monaco Tribune

Leur première course caritative, organisée sur le circuit du Castellet avait été « un moment d’une humanité bouleversante ». Forte de ce succès, l’association fait désormais escale en Principauté. « L’équipe de Box98 a accepté d’accueillir notre prochain évènement sans hésiter, avec le cœur. […] Nous avons une conviction : la solidarité peut naître partout, même là où on ne l’attend pas », souligne Ludivine Dubois.

Une compétition ouverte à tous

Le programme de la journée comprend deux sessions d’essais libres, des qualifications, une course de vingt tours et une super finale pour les dix meilleurs pilotes. Plusieurs établissements locaux, dont Neptune Monaco Beach et Pizzeria Monégasque, soutiennent l’événement en offrant des lots.