En images : Charles Leclerc, Eden Hazard, Shevchenko, Pogba et d’autres légendes réunies pour la Fight Aids Cup

Les Barbagiuans de Monaco ont soulevé le trophée pour la deuxième fois en six éditions © Direction de la Communication - Philippe Fitte

De nombreuses stars du ballon rond ont illuminé la sixième édition de la Fight Aids Cup, un match caritatif organisé par Louis Ducruet remporté par les Barbagiuans aux tirs au but.

Sous le haut patronage de la Princesse Stéphanie, le stade Louis-II a accueilli ce samedi un joli casting pour la sixième édition de la Fight Aids Cup. Un rendez-vous où le football se met au service d’une noble cause, la lutte contre le VIH et le soutien à l’association Fight Aids Monaco.

Pour la première fois de son histoire, ce match organisé par Louis Ducruet a accueilli un Ballon d’Or en la personne d’Andriy Shevchenko. L’attaquant ukrainien, lauréat du trophée en 2004, capitaine du Cirque FC entraîné par , n’a toutefois pas pu empêcher la défaite de son équipe face aux Barbagiuans (1-1, 4 t.a.b. à 3).

Mais la véritable vedette de la soirée fut Eden Hazard. Pour sa première participation, l’ancien joueur du Real Madrid a livré une prestation saluée par le public du Louis-II venu en nombre, lui valant le trophée Fred Allard du meilleur joueur de la rencontre.

Eden Hazard marqué de très près par d’anciennes connaissances, Leonardo Bonucci, Maxime Gonalons ou bien encore Andrea Raggi © Direction de la Communication – Philippe Fitte

Légende de l’AS Monaco, Ludovic Giuly a dû se contenter d’un nouveau rôle d’entraîneur, en raison d’une blessure qui l’a privé de terrain.

La cause avant tout

Au-delà du spectacle sportif, marqué par des buts de Javier Chevanton et Maxime Gonalons, puis par une séance de tirs au but remportée grâce à Flavio Roma et au tir décisif d’Olivier Veigneau, c’est surtout la dimension caritative qui l’emporte.

Charles Leclerc a également troqué le casque pour les crampons © Direction de la Communication – Philippe Fitte

« Cette victoire est collective, au service d’une cause essentielle », a rappelé Louis Ducruet dans un communiqué de presse en soulevant le trophée. L’intégralité des fonds récoltés a été reversée à l’association Fight Aids Monaco.

Rendez-vous en 2027 pour une septième édition où les Barbagiuans défendront leur titre.

Paul Pogba et la Princesse Stéphanie ont donné le coup d’envoi de la rencontre © Direction de la Communication – Philippe Fitte