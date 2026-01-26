Découvrir Monaco
Monaco Tribune Répertoire - CélébritésCélébrités
Monaco Tribune Répertoire - CultureCulture
Monaco Tribune Répertoire - ÉvènementsÉvènements
Monaco Tribune Répertoire - Informations LocalesInformations Locales
Monaco Tribune Répertoire - Monaco Dans Le MondeMonaco Dans Le Monde
Monaco Tribune Répertoire - SortirSortir
Monaco Tribune Répertoire - Structures SportivesStructures Sportives
Monaco Tribune Répertoire - TourismeTourisme
Vidéos Podcasts
Logo de Monaco Tribune / Lien vers la page d'accueil
Photos

En images : Charles Leclerc, Eden Hazard, Shevchenko, Pogba et d’autres légendes réunies pour la Fight Aids Cup

Par Loïc Savaresse
Publié le 26 janvier 2026
2 minutes de lecture
fight-aids-cup-monaco-louis-II-equipe-2026
Les Barbagiuans de Monaco ont soulevé le trophée pour la deuxième fois en six éditions © Direction de la Communication - Philippe Fitte
Par Loïc Savaresse
- 26 janvier 2026
2 minutes de lecture

De nombreuses stars du ballon rond ont illuminé la sixième édition de la Fight Aids Cup, un match caritatif organisé par Louis Ducruet remporté par les Barbagiuans aux tirs au but.

Sous le haut patronage de la Princesse Stéphanie, le stade Louis-II a accueilli ce samedi un joli casting pour la sixième édition de la Fight Aids Cup. Un rendez-vous où le football se met au service d’une noble cause, la lutte contre le VIH et le soutien à l’association Fight Aids Monaco.

Un Ballon d’Or et des légendes

Pour la première fois de son histoire, ce match organisé par Louis Ducruet a accueilli un Ballon d’Or en la personne d’Andriy Shevchenko. L’attaquant ukrainien, lauréat du trophée en 2004, capitaine du Cirque FC entraîné par Marco Simone, n’a toutefois pas pu empêcher la défaite de son équipe face aux Barbagiuans (1-1, 4 t.a.b. à 3).

Fight Aids Monaco : reconstruire et resocialiser les personnes atteintes du VIH

Mais la véritable vedette de la soirée fut Eden Hazard. Pour sa première participation, l’ancien joueur du Real Madrid a livré une prestation saluée par le public du Louis-II venu en nombre, lui valant le trophée Fred Allard du meilleur joueur de la rencontre.

Publicité »
fight-aids-cup-eden-hazard
Eden Hazard marqué de très près par d’anciennes connaissances, Leonardo Bonucci, Maxime Gonalons ou bien encore Andrea Raggi © Direction de la Communication – Philippe Fitte

Légende de l’AS Monaco, Ludovic Giuly a dû se contenter d’un nouveau rôle d’entraîneur, en raison d’une blessure qui l’a privé de terrain.

La cause avant tout

Au-delà du spectacle sportif, marqué par des buts de Javier Chevanton et Maxime Gonalons, puis par une séance de tirs au but remportée grâce à Flavio Roma et au tir décisif d’Olivier Veigneau, c’est surtout la dimension caritative qui l’emporte.

fight-aids-cup-monaco-louis-II-leclerc-ducruet
Charles Leclerc a également troqué le casque pour les crampons © Direction de la Communication – Philippe Fitte

« Cette victoire est collective, au service d’une cause essentielle », a rappelé Louis Ducruet dans un communiqué de presse en soulevant le trophée. L’intégralité des fonds récoltés a été reversée à l’association Fight Aids Monaco.

Publicité »

Rendez-vous en 2027 pour une septième édition où les Barbagiuans défendront leur titre.

pogba-princesse-stephanie-fight-aids-cup-monaco
Paul Pogba et la Princesse Stéphanie ont donné le coup d’envoi de la rencontre © Direction de la Communication – Philippe Fitte
fight-aids-cup-monaco-louis-II-famille-princiere
fight-aids-cup-monaco-louis-II-louis-ducruet-pauline-camille-gottlieb
Les enfants de la Princesse Stéphanie se sont retrouvés à l’occasion de cette soirée
fight-aids-cup-monaco-louis-II-marie-louis-ducruet
Louis et Marie Ducruet
fight-aids-cup-monaco-louis-II-stephanie-ducruet
© Frederic Nebinger / Palais Princier de Monaco