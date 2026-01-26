La Princesse Charlène fête ses 48 ans avec un portrait inédit

La Princesse Charlène, fidèle à ses combats, était une fois de plus très présente sur le terrain cette année © Michaël Alesi / Frédéric Nebinger / Palais princier

Le Palais princier a publié dimanche un élégant cliché de l’ancienne championne olympique pour célébrer son anniversaire.

Ce dimanche 25 janvier, la Princesse Charlène a soufflé ses 48 bougies. Pour l’occasion, le Palais princier a partagé un nouveau portrait mettant en lumière l’épouse du Souverain, signé du photographe Eric Mathon. Cette image vient clore une année 2025 exceptionnelle pour la Sud-Africaine, qui a multiplié les apparitions remarquées en Principauté.

© Palais princier

Mi-décembre, elle éblouissait au Bal de Noël dans une robe cape blanche signée Jenny Packham. Quelques jours plus tard, elle offrait aux enfants monégasques le spectacle Monaco sous les étoiles, initiative caritative dont les recettes ont bénéficié à sa Fondation et à la SPA de Monaco, qu’elle préside. Le 31 décembre, elle adressait ses vœux aux Monégasques aux côtés du Prince Albert II, du Prince Héréditaire Jacques et de sa fille, la Princesse Gabriella.

La Princesse Caroline célèbre ses 69 ans !

Un engagement sans relâche

Depuis la création de sa Fondation en 2012, la Princesse Charlène multiplie les actions en faveur de la prévention de la noyade et de l’éducation par le sport. En novembre, elle participait au Rokethon avec son chihuahua Harley. En octobre, elle se rendait en Géorgie pour soutenir les jeunes rugbymen monégasques. Son combat pour l’enfance lui a valu le Prix Monaco Star en décembre, première distinction remise par le comité international d’action du Bal de Noël.

De la Fête Nationale au Grand Prix, en passant par le 25e anniversaire du Grimaldi Forum et la remise du prix Socrates à Paris lors de la cérémonie du Ballon d’Or, l’épouse du Prince Albert II a marqué 2025 par sa présence constante.