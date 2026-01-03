Ligue 1 : Sébastien Pocognoli évoque le choc crucial contre Lyon

L’AS Monaco reprend le championnat ce samedi en accueillant l’Olympique Lyonnais au Stade Louis-II pour la 17e journée de Ligue 1. Après une brève trêve hivernale, l’entraîneur Sébastien Pocognoli s’est présenté en conférence de presse ce vendredi, déterminé à décrocher les trois points lors de cette première rencontre de 2026.

Point sur Takumi Minamino

En préambule, Sébastien Pocognoli a donné des nouvelles de Takumi Minamino, contraint à un long arrêt suite à sa grave blessure au genou contre l’AJ Auxerre en Coupe de France.

« J’ai communiqué avec lui par téléphone depuis sa blessure. Une longue rééducation l’attend, on espère qu’il sera de retour le plus rapidement possible. Il y a la Coupe du Monde en fin de saison, ce sera un challenge pour lui d’être présent même si cela risque d’être un peu juste. Taki’ est un grand professionnel, il mettra tout en œuvre pour revenir rapidement. Nous serons en tout cas prêts à l’accueillir pour lui donner beaucoup d’énergie afin de l’aider à revenir car c’est un joueur apprécié de tous« , a-t-il expliqué.

© AS Monaco

Retour à la compétition

Le technicien belge a ensuite été interrogé sur son message aux joueurs avant ce premier grand rendez-vous de 2026 : « C’est un message positif puisque je leur ai dit de poursuivre le travail entamé ces dernières semaines. Comme je l’ai souvent dit en conférence de presse, il y a un travail qui est effectué dans l’ombre pour remettre l’équipe au niveau des ambitions fixées. On ne peut néanmoins pas se voiler la face quant au classement, nous devons vite revenir aux positions où on doit être. Le meilleur moyen est de prendre match après match, de continuer à mettre en place les choses positives entrevues lors des derniers matchs et d’être consistants dans les résultats et les performances. C’est principalement ce qui nous a fait défaut le mois passé.«

État des lieux

Sébastien Pocognoli a ensuite dressé un bilan de la situation actuelle du club, soulignant les progrès récents malgré les difficultés d’effectif.

« On a conscience que certains écarts doivent être résorbés, même si nous sommes encore en course dans les trois compétitions. On doit faire face à beaucoup d’absents mais on trouve des solutions à chaque fois car nous avons réussi des matchs consistants ces dernières semaines hormis à Brest. J’ai envie de soutenir mes joueurs parce que je vois le travail effectué au quotidien« , a réfléchi Sébastien Pocognoli.

© AS Monaco

« Il y a en effet une débauche d’énergie, de concentration et de rigueur. En tant que coach, on a envie de les voir récompenser et que ça tourne en leur faveur. Ils le méritent en tout cas, mais il faudra le montrer sur le terrain ce week-end. Nous sommes sur le bon chemin, les joueurs sont de plus en plus en forme semaine après semaine. »

L’épreuve lyonnaise

Interrogé sur l’importance de la rencontre face à Lyon, Sébastien Pocognoli a reconnu l’enjeu de cette confrontation directe, les Gones comptant actuellement quatre points d’avance sur Monaco au classement.

« C’est forcément un match important car c’est un concurrent direct à l’Europe. Ils ont cet avantage d’avoir quatre points d’avance. Hormis le contexte de ce match à six points, c’est une rencontre à domicile, la première de l’année. Il faudra être entreprenants et audacieux dans la manière de jouer avec et sans ballon, tout en essayant d’apporter du danger en concrétisant nos occasions« , a déclaré l’ancien entraîneur de l’Union Saint-Gilloise.

© AS Monaco

« C’est un adversaire de qualité, on connaît leurs forces vives. Ils ont un style de jeu très reconnaissable et basé sur une bonne possession de balle et un certain risque dans leurs prises de décision. Ils ont beaucoup de qualités offensives et font globalement du bon boulot, c’est un match de niveau européen. Cette année, nous avons souvent répondu présent dans ce type de confrontations, je pense donc que l’on sera opérationnel pour faire une bonne prestation tout en montrant beaucoup de caractère et d’ambition dans notre plan de jeu.«

Le recours au 4-4-2 losange à Auxerre

Sébastien Pocognoli a également été questionné sur son choix de déployer un 4-4-2 losange lors du récent déplacement à Auxerre.

« On essaye de trouver des solutions par rapport aux absences. C’est pour ça que nous devons être créatifs par rapport aux forces vives. A Auxerre, nous avons joué de manière audacieuse d’un point de vue offensif, même si cela comportait certains risques en transition défensive. Après 25 minutes, on aurait dû être largement devant et se mettre plus vite à l’abri mais c’était un bon match dans l’ensemble. J’ai aussi été content de la performance du duo Balogun-Biereth« , a insisté le technicien de 38 ans.

« Cette rencontre a donné beaucoup d’enseignements positifs, on verra à l’avenir si on le reconduit car cela dépend des forces en présence et de l’adversaire. (Sur le système à deux devant) Cela peut être dans un losange, un 4-4-2 à plat ou 3-5-2. Encore une fois, il faut que toutes les lignes soient cohérentes pour amener ce duo dans les meilleures conditions sur le terrain. Mon rôle est de trouver le juste milieu mais c’est certain que jouer à deux attaquants peut fonctionner dans différentes animations.«

Le positionnement de Maghnes Akliouche

L’échange s’est poursuivi sur le repositionnement de Maghnes Akliouche dans l’axe, les propos de Pocognoli méritant une attention particulière.

« Nous n’avons pas beaucoup d’ailiers disponibles, on sera donc toujours orienté vers l’axe pour animer les actions offensives. Jouer à trois défenseurs nous permet d’avoir des pistons mais on évolue avec deux 10 et un attaquant ou deux attaquants et trois milieux. Si on joue à quatre à plat, Maghnes sera toujours orienté vers l’intérieur et on sera davantage sur un 4-2-2-2. C’est une animation, on doit aussi penser aux pertes de balle car tout doit être bien réfléchi. On connaît ses qualités en tant que 10 mais il a aussi été très bon dans une position désaxée« , a-t-il confié aux médias.

© AS Monaco

Les absences de Zakaria et Camara

Les milieux de terrain clés Denis Zakaria et Lamine Camara étant indisponibles, Pocognoli s’est exprimé sur la manière dont son équipe composera sans eux : « Tout le monde connaît leurs qualités. Je pense qu’à Marseille, le fait d’avoir été aussi dominant était en partie grâce à eux et leurs champs d’action, ainsi que les distances qu’ils couvrent. Maintenant, on a beaucoup de qualités à ce poste avec d’autres profils. Jordan est par exemple très bon avec le ballon mais sait être déterminant dans le pressing. Madou est performant dans l’infiltration, à l’image du deuxième but à Auxerre. Aladji montre enfin de bonnes choses aux entraînements, il a une envergure pour couvrir beaucoup de distance.«

© AS Monaco

Place au match

Toute l’attention se tourne désormais vers la rencontre à enjeux de samedi au Stade Louis-II, où Monaco espère bien démarrer l’année en s’imposant face à Lyon.