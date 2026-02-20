Caméras immersives, espace familial et Vacherot en vedette… ce qui vous attend au Rolex Monte-Carlo Masters 2026

Le directeur du tournoi David Massey a dévoilé ce jeudi les contours de la 119ᵉ édition du Rolex Monte-Carlo Masters, qui se déroulera du 4 au 12 avril. Entre bilan record en 2025 et nouveautés pour 2026 : tour d’horizon des annonces.

À l’approche de la 119ᵉ édition du Rolex Monte-Carlo Masters, le directeur du tournoi David Massey et Mélanie-Antoinette de Massy, présidente de la fédération monégasque de tennis, entendent bien prolonger le succès de 2025, qui avait déjà marqué un tournant majeur. Avec 154 169 spectateurs enregistrés, le tournoi avait ainsi pulvérisé le précédent record et généré un impact médiatique considérables : 34 millions de téléspectateurs en linéaire et digital sur sept jours de compétition, auxquels se sont ajoutés 225 millions de vues sur les réseaux sociaux. « C’est un événement qui capte les audiences et les marchés du monde entier », a souligné David Massey auprès des partenaires réunis ce jeudi 19 février pour la présentation des nouveautés pour 2026.

2026 : l’expérience avant l’affluence

Avec un site ayant quasiment atteint sa capacité maximale, les organisateurs changent de philosophie. « Nous ne pouvons pas accueillir plus de visiteurs sur le site. Notre volonté est donc désormais de se focaliser sur l’expérience sur place afin de l’améliorer », explique David Massey.

Côté public, la zone d’animation a été entièrement repensée . Auparavant dédiée aux enfants, elle devient un espace familial avec écran géant, chaises longues, buvettes et tables de pique-nique. « En dehors des tribunes, il n’y avait pas beaucoup d’endroits pour s’asseoir. On a imaginé cet espace pour que les familles puissent passer des moments ensemble », précise le directeur du tournoi. Au coeur de l’espace partenaires, quatre écrans géants diffuseront les matchs en direct.

. Auparavant dédiée aux enfants, elle devient un espace familial avec écran géant, chaises longues, buvettes et tables de pique-nique. « En dehors des tribunes, il n’y avait pas beaucoup d’endroits pour s’asseoir. On a imaginé cet espace pour que les familles puissent passer des moments ensemble », précise le directeur du tournoi. Au coeur de l’espace partenaires, quatre écrans géants diffuseront les matchs en direct. Côté joueurs, le « Player Village » — installé au Monte-Carlo Beach, qui a permis d’agrandir le site d’environ 35 % en 2025 — s’enrichit d’une salle de sport haute performance et d’une zone de calme dédiée au bien-être mental des sportifs avant les matchs.

— installé au Monte-Carlo Beach, qui a permis d’agrandir le site d’environ 35 % en 2025 — s’enrichit d’une salle de sport haute performance et d’une zone de calme dédiée au bien-être mental des sportifs avant les matchs. Côté technologie, le passage au système d’arbitrage automatisé des fautes de ligne – qui avait déjà fait de Monte-Carlo le premier Masters 1000 sur terre battue à adopter ce dispositif électronique l’année dernière – sera reconduit. Pour les téléspectateurs, 60 caméras installées en fond de court, offriront une vue immersive dynamique au niveau des joueurs, une image « jamais vue au Monte-Carlo Masters » selon David Massey. Ce dispositif complète le drone déjà en service et une journée supplémentaire de retransmission globale, dès le premier dimanche.

au niveau des joueurs, une image « jamais vue au Monte-Carlo Masters » selon David Massey. Ce dispositif complète le drone déjà en service et une journée supplémentaire de retransmission globale, dès le premier dimanche. Le programme caritatif Points for Change avec le Gemluc poursuit quant à lui son action, avec 100 % des fonds reversés cette année aux patientes atteintes de cancer du sein.

© Benjamin Godart pour Monaco Tribune

Une démarche écologique en construction

Interrogé par Monaco Tribune sur le développement durable, David Massey a reconnu que le tournoi n’était pas encore au « net zero », mais souhaite poursuivre les efforts engagés sur le plan environnemental. « Nous mettons l’accent sur le tri en travaillant étroitement avec la SMA et aussi d’autres prestataires pour parvenir à recycler le matériel », a-t-il indiqué. Le tournoi cherche également à limiter le nombre de spectateurs arrivant en voiture, en privilégiant les trains et les bus. Les structures comme les faux-gazons sont réutilisées chaque année, et les moquettes redirigées vers d’autres événements. « Il y a encore beaucoup de choses à faire », a concédé le directeur en comptant sur le concours de ses différents partenaires.

Vacherot à domicile

Autre annonce marquante : Valentin Vacherot intégrera cette année le tableau principal en simple sur son seul classement, sans wild card. Une première pour un joueur monégasque. Fort de sa victoire au Masters 1000 de Shanghai en octobre 2025 — où il est devenu, en sortant des qualifications, le champion de Masters 1000 le moins bien classé de l’histoire — et de ses bonnes performances cette saison, le Monégasque a grimpé jusqu’au 25ᵉ rang mondial. « Il a maintenant le classement pour choisir où il veut jouer. Il peut jouer tous les grands tournois, tous », s’est réjoui David Massey, qui espère voir Vacherot « rester dans le top 30, mais même plus ».

La dotation dépasse cette année les 6,3 millions d’euros © Benjamin Godart pour Monaco Tribune

Billetterie : très peu de places restantes

Le tournoi affiche presque complet. « Il nous reste quelques places le premier samedi sur le court central, et quelques packages avec restauration jusqu’à mardi inclus, mais très peu », a précisé David Massey. La vente au guichet sera maintenue chaque matin le jour même, avec un nombre limité de places réservées. Une option de revente officielle est également disponible sur le site web du tournoi.

Les inscriptions des joueurs seront quant à elles clôturées le 9 mars, avec la liste annoncée le 10 mars à Paris. Le tirage au sort aura lieu le vendredi 3 avril à à Monaco. Le public, composé en 2025 d’environ 40 % d’Italiens et 34 % de Français, promet de nouveau une ambiance unique en Principauté.