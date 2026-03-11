La Roca Team qualifiée pour la finale de la Coupe de France après sa victoire à Nanterre

Privée de son entraîneur Vassilis Spanoulis qui a choisi de se mettre en retrait, l’AS Monaco Basket s’est imposée à Nanterre et s’offre une finale à l’Accor Arena contre Le Mans.

La Roca Team poursuit son sans-faute dans les compétitions nationales. Sous les yeux de son président Aleksej Fedorycsev et dans une salle du Palais des Sports de Nanterre acquise à la cause locale, l’AS Monaco Basket a validé son ticket pour la finale de la Coupe de France. Les Monégasques se sont imposés 83-88, au terme d’un match globalement maitrisé.

Un collectif soudé

Le contexte n’était pas anodin : Vassilis Spanoulis et son assistant Ilias Kantzouris ont fait le choix de se mettre en retrait, c’est l’Ukrainien Sergii Gladyr qui a assuré l’intérim sur le banc. Daniel Theis et Nikola Mirotic manquaient eux à l’appel.

Privés de solutions dans la raquette, les Monégasques ont compensé par la vitesse et le talent de leur défense. Le trio Diallo – James – Nedovic a fait la différence dans les deux premiers quarts-temps, permettant à Monaco de mener 39-45 à la pause. Au cours du troisième quart, la Roca Team a porté l’écart à +19 (42-61).

© tino.photographie

Nanterre a rendu la fin de match difficile

La fin de rencontre a néanmoins été plus compliquée à gérer. Côté monégasque, Kevarrius Hayes a provoqué plusieurs fautes tandis que les intérieurs nanterriens ont pris leurs aises. Adroits, Lucas Dussoulier et Jeremy Senglin ont ramené Nanterre à six longueurs (79-85) lors du dernier quart-temps.

La Roca Team a fait preuve de solidarité (83-88) pour obtenir une vingtième victoire consécutive face aux clubs français, toutes compétitions confondues.

Remake de la finale de Leaders Cup

Le 25 avril à l’Accor Arena de Paris, la Roca Team croisera à nouveau la route du Mans, déjà battu en finale de la Leaders Cup fin février (103-79). Les Manceaux, qualifiés aux dépens d’Hyères-Toulon, auront à cœur d’inverser la tendance. L’AS Monaco Basket visera un deuxième sacre en Coupe de France, après 2023.