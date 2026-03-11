Découvrir Monaco
Monaco Tribune Répertoire - CélébritésCélébrités
Monaco Tribune Répertoire - CultureCulture
Monaco Tribune Répertoire - ÉvènementsÉvènements
Monaco Tribune Répertoire - Informations LocalesInformations Locales
Monaco Tribune Répertoire - Monaco Dans Le MondeMonaco Dans Le Monde
Monaco Tribune Répertoire - SortirSortir
Monaco Tribune Répertoire - Structures SportivesStructures Sportives
Monaco Tribune Répertoire - TourismeTourisme
Publicité »
Vidéos Podcasts
Logo de Monaco Tribune / Lien vers la page d'accueil
Publicité »
Brève

La Roca Team qualifiée pour la finale de la Coupe de France après sa victoire à Nanterre

Par Loïc Savaresse
Publié le 11 mars 2026
2 minutes de lecture
as-monaco-basket-finale-coupe-de-france-nanterre-duel
La Roca Team peut désormais rêver d'une deuxième Coupe de France © tino.photographie
Par Loïc Savaresse
- 11 mars 2026
2 minutes de lecture

Privée de son entraîneur Vassilis Spanoulis qui a choisi de se mettre en retrait, l’AS Monaco Basket s’est imposée à Nanterre et s’offre une finale à l’Accor Arena contre Le Mans.

La Roca Team poursuit son sans-faute dans les compétitions nationales. Sous les yeux de son président Aleksej Fedorycsev et dans une salle du Palais des Sports de Nanterre acquise à la cause locale, l’AS Monaco Basket a validé son ticket pour la finale de la Coupe de France. Les Monégasques se sont imposés 83-88, au terme d’un match globalement maitrisé.

Un collectif soudé

Le contexte n’était pas anodin : Vassilis Spanoulis et son assistant Ilias Kantzouris ont fait le choix de se mettre en retrait, c’est l’Ukrainien Sergii Gladyr qui a assuré l’intérim sur le banc. Daniel Theis et Nikola Mirotic manquaient eux à l’appel.

Privés de solutions dans la raquette, les Monégasques ont compensé par la vitesse et le talent de leur défense. Le trio Diallo – James – Nedovic a fait la différence dans les deux premiers quarts-temps, permettant à Monaco de mener 39-45 à la pause. Au cours du troisième quart, la Roca Team a porté l’écart à +19 (42-61).

Publicité »
as-monaco-basket-finale-coupe-de-france-nanterre-james
© tino.photographie

Nanterre a rendu la fin de match difficile

La fin de rencontre a néanmoins été plus compliquée à gérer. Côté monégasque, Kevarrius Hayes a provoqué plusieurs fautes tandis que les intérieurs nanterriens ont pris leurs aises. Adroits, Lucas Dussoulier et Jeremy Senglin ont ramené Nanterre à six longueurs (79-85) lors du dernier quart-temps.

La Roca Team a fait preuve de solidarité (83-88) pour obtenir une vingtième victoire consécutive face aux clubs français, toutes compétitions confondues.

La Roca Team écrase Le Mans en finale et décroche son nouveau titre en Leaders Cup

Remake de la finale de Leaders Cup

Le 25 avril à l’Accor Arena de Paris, la Roca Team croisera à nouveau la route du Mans, déjà battu en finale de la Leaders Cup fin février (103-79). Les Manceaux, qualifiés aux dépens d’Hyères-Toulon, auront à cœur d’inverser la tendance. L’AS Monaco Basket visera un deuxième sacre en Coupe de France, après 2023.

Publicité »