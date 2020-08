In order to prevent its players from getting infected with Covid-19, AS Monaco has developed an app that will safeguard its players on the pitch.

Despite the coronavirus pandemic, football season is set to resume this month. On Sunday August 23rd, AS Monaco will face Stade de Reims in the first match of the 2020-2021 season of French Premier League. In order to ensure that its players and staff are protected, as well as to facilitate the eventual return of crowds, Monaco’s football club has created a “secure health passport”.

Des résultats lisibles depuis une application

Le principe ? Après avoir effectué un test, les résultats sont envoyés par mail ou SMS sous la forme d’un QR code. Par le biais d’une application (développé par SICPA, une société suisse), ce code est scanné à l’entrée du stade et les résultats sont affichés. L’utilisation d’un QR code permet de s’assurer que les résultats sont infalsifiables mais aussi de garantir la confidentialité des données. « Il n’y a pas de disque dur dans l’application : elle reçoit les données encryptées, les informations ne sont stockées qu’en mémoire vive, donc elles ne peuvent pas rester », a ajouté Jérémy Cottino, chef de projet à l’ASM, à l’Équipe.

Ce passeport sanitaire a déjà été testé sur l’ensemble du groupe et du staff de l’AS Monaco la semaine passée, à l’occasion de leur dernier match de préparation sur le terrain d’Alkmaar. Dans un futur proche, le club monégasque souhaite sensibiliser les autres clubs pour ainsi généraliser ce dispositif.