Ettore Berlioz a Nizza: una bella storia con un tragico finale

I più grandi artisti del XIX e XX secolo hanno visitato la città più famosa della Costa Azzurra, ma nella vita del nostro eroe, Nizza ha rivestito un ruolo fondamentale.

Primavera 1831: Sulla strada che da Firenze porta a Parigi, un giovane uomo con sofferenze estreme si ferma a Nizza. Porta sulle sue spalle un tentativo di suicidio a Genova. Adesso vuole uccidere la sposa che l’ha tradito a Parigi.

Lascia Firenze per una “vendetta furiosa”, dopo aver ricevuto una lettera dalla madre della sposa: non ci sarà alcun matrimonio, poiché la sposa ha scelto un altro – Camille Pleyel, un ricco pianista, proprietario della fabbrica di pianoforti “Pleyel et Cie”, che ha tra i clienti Frederic Chopin. Preparerà in modo minuzioso la sua vendetta: aveva acquistato 2 pistole, un vestito da cameriera per il travestimento e del veleno, che avrebbe utilizzato se le pistole non avessero funzionato.

Ma una volta arrivato a Nizza, cambiò bruscamente i suoi piani: immediatamente, questa fiorente città gli sembrò la cura contro il tormento amoroso. Parigi e la sua sposa infedele avrebbero aspettato. Soggiornerà nella soleggiata città di mare per portare un po’ di calore nella sua vita oscurata dalla sua depressione.

Questo giovane uomo è Ettore Berlioz, il più grande compositore del XIX secolo, un innovatore il cui nome ha segnato profondamente la storia della musica.

Primo soggiorno a Nizza | aprile-maggio 1831

Berlioz trascorse un mese a Nizza. Ricorderà sempre questo periodo come il più felice della sua vita. Il compositore prese in affitto una stanza da un’anziana vedova in un edificio che ospita oggi l’Hotel Suisse, proprio vista mare. La vista dalla sua finestra lo ha ispirato a fare i confronti più poetici:

“Ho un appartamento delizioso le cui finestre si affacciano sul mare. Sono abituato al fragore continuo delle onde; la mattina, quando apro la finestra, è bello vedere le creste correre come la criniera ondeggiante di una schiera di cavalli bianchi. Mi addormento al suono delle onde, che si infrangono sulla roccia sulla quale è costruita la mia casa”.

Apprezzando il rischio, cammina sulle rocce e trova i migliori punti per osservare il passaggio delle navi. Disteso al sole, ama contare i pescherecci in mare.

Ci sono artisti ispirati dal dolore, ma per Berlioz a Nizza è l’esatto contrario: più si libera delle sue ansie, più i suoi nuovi componimenti sono prolifici. Durante il suo primo viaggio, ha composto l’ouverture di “Re Lear”, ispirata dalla tragedia di Shakespeare:

“Ho intenzione di intraprendere un’impresa enorme; non devo divertirmi a sognare; ciò che temo sono i ritorni di tenerezza, i ricordi felici. Mostrandomi un futuro, dimenticherò il passato”.

Dopo Nizza, Berlioz non ha più niente da fare a Parigi: la voglia di vendicarsi è rimpiazzata dalla voglia di comporre. Cambia i suoi progetti, parte da Nizza per recarsi a Roma passando per Genova e Firenze.

Secondo soggiorno I Settembre 1844

Tre anni dopo, Berlioz si reca una seconda volta a Nizza. È un medico che manda il compositore nella città balneare al fine di riprendersi dallo stress e dalla stanchezza accumulati durante le numerose ore di viaggio. Berlioz non era solo compositore, ma era anche giornalista musicale e capo di orchestra molto popolare, in particolare in Germania, Inghilterra e Russia.

Voleva prendere in affitto la stessa camera della volta precedente, ma era già occupata.

Fortunatamente per lui, Berlioz fu ospitato in un appartamento in una posizione molto più interessante: nel cuore della Torre di Bellanda! Berlioz ricorderà con particolare emozione i giorni trascorsi nella torre: la soprannominerà “La Torre delle Ponchettes” (nome della via su cui dà la torre):

“Ah! Mia cara torre delle Ponchettes, dove ho trascorso piacevoli momenti, dalla cui cima ho inviato molte volte il mio saluto mattutino al mare addormentato, prima dell’alba, sussulti di gioia sulla tua base rocciosa, ti senti felice di essere una torre della Francia!”.

Durante la sua ultima visita, scriverà un’ouverture che intitolerà “La Torre di Nizza” (anche se in seguito la rielabora e le dà un nuovo nome “Il Corsaro”). Il legame particolare tra Berlioz e questo luogo è commemorato da una targa posta sulla terrazza panoramica della torre.

Terzo soggiorno | Marzo 1868

Se i precedenti viaggi avevano inebriato Berlioz di vitalità, questa volta è stato l’opposto. Dalla sua seconda visita, Berlioz aveva iniziato ad esplorare i dintorni di Nizza e le altre città della Costa Azzurra. Questa volta si recò per qualche giorno a Monaco e colse l’occasione di passeggiare sulle rocce. Scelse un percorso molto pericoloso, ma se ne rese conto troppo tardi quando iniziò a perdere l’equilibrio. Cadde sulle rocce e si ferì il viso. Insanguinato, il compositore arrivò a fatica in hotel. Doveva lasciare Nizza l’indomani. Le sue disgrazie non si fermarono lì.

Al suo ritorno volle andare sulla sua terrazza preferita per ammirare il mare. Si pensa che ciò che successe in seguito sia dovuto ad un ictus. Il compositore cadde nuovamente all’improvviso sulla terrazza. Il suo viso già paralizzato colpì di nuovo il pavimento e, incapace di recarsi da solo a casa sua, accettò l’aiuto di alcuni giovani che stavano camminando lì. Trascorse otto giorni in uno stato stazionario, dopo di che tornò a casa a Parigi:

“Mia suocera e la mia domestica gridarono quando mi videro entrare. Da allora, non ho più lasciato il mio letto, per quindici giorni ho sofferto senza guarire. Il mio naso, i miei occhi erano in uno stato pietoso; il medico, per consolarmi, mi disse che era un bene per me aver perso tutto quel sangue, altrimenti sarei rimasto sul posto, soprattutto il secondo giorno”.

Berlioz non si riprenderà completamente dagli effetti delle sue cadute e dal suo ictus. Morirà un anno dopo questo viaggio. La storia si conclude: nel 1831 Nizza salva il compositore dal suicidio, e nel 1868 lo conduce alla morte.

Oltre alla targa commemorativa sulla Torre di Bellanda, ci sono altri ricordi del soggiorno di Ettore Berlioz a Nizza. Ad esempio, una delle vie principali della città porta il suo nome, e nel Giardino Alberto I troviamo un busto del compositore, dal volto scuro e triste che irradia dolore. Tutte le cose belle hanno una fine.