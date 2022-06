Lo stato di salute della Principessa Charlène non desta alcuna preoccupazione.

Sabato 4 giugno, il Palazzo del Principe ha pubblicato il seguente comunicato:

“Dopo aver riscontrato qualche sintomo, la Principessa Charlène è risultata positiva al tampone per il Covid-19.

Nel rispetto delle misure sanitarie in vigore, la Principessa Charlène resterà in isolamento per diversi giorni.

Il suo stato di salute non desta alcuna preoccupazione”.