Siete sempre di più a inviarci le vostre domande sui nostri canali social o direttamente per posta. L’argomento di oggi riguarda i costi di redazione e presentazione della pratica per aprire una società civile immobiliare (SCI) monegasca.

Per rispondere a questa domanda così specifica, abbiamo chiesto aiuto a Aymeric Pazzaglia, direttore associato della società di consulenza vk*p a Monaco.

“Il costo dipende dal professionista a cui ci si rivolge”, spiega il direttore. “Non ci sono tariffe standard. Il consulente professionale applicherà la sua tariffa, che potrebbe essere riesaminata in funzione della complessità della società da creare. Dipende quindi da caso a caso. Noi, per esempio, applichiamo una tariffa minima di 1.600€ IVA esclusa + IVA al 20%. Se si tratta di un caso particolare, con norme complicate da attuare, potrebbe aumentare del 30 o 40%. A questo si aggiungono le spese di registrazione, determinate in base al capitale sociale della Società”.

