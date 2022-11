Per diversi mesi i sindacati si sono riuniti per rivedere i salari offerti per le relative professioni.

La Convenzione alberghiera di Monaco non era arrivata a un accordo sui salari minimi. Venerdì 18 ottobre è stato finalmente raggiunto un compromesso tra il sindacato del settore alberghiero, bar e ristorazione, il sindacato di cuochi e pasticceri e l’Associazione delle industrie alberghiere monegasche.

Le varie professioni faranno riferimento a una tabella salariale basata sulla tabella salariale francese HCR (Hotel, Caffetterie, Ristoranti). Anche se si basano sul modello francese, i salari a Monaco possono essere più alti che in Francia perché la tabella indica solo il salario minimo.

Il Governo ha accolto favorevolmente la firma dell’accordo, il cui intermediario è stato il Dipartimento degli affari sociali e della salute. L’esecutivo spera che continui ad esserci un dialogo costruttivo per migliorare le future condizioni di lavoro.