Preparatevi per osservare l’eclissi senza rischiare di avere problemi agli occhi.

Secondo l’Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE), tra le 11:22 e le 13:04 di martedì 25 ottobre la luna e il sole si incontreranno parzialmente. Anche se l’eclissi sarà parziale, è necessario organizzarsi per osservare al meglio l’incontro tra gli astri.

Come raccomandato dal governo, si sconsiglia vivamente di osservare l’eclissi a occhio nudo o con gli occhiali da sole, poiché potreste accusare danni irreversibili alla retina.

Per osservare correttamente e in sicurezza l’eclissi parziale, è necessario utilizzare occhiali speciali con un fattore di filtraggio 100.000 e con il marchio CE. Per essere sicuri della provenienza e dell’efficacia, acquistateli da negozi di ottica o in farmacia.

Da notare che gli occhiali non forniscono comunque una protezione completa nel caso in cui si utilizzino binocoli, cannocchiali o telescopi. Per una maggiore sicurezza, questi ultimi dovrebbero essere dotati di filtri specifici.

Anche se siete ben equipaggiati, consigliamo di fare delle pause per riposare gli occhi dopo alcuni minuti di osservazione.